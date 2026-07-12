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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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3 أيام عطلة متتالية.. موعد إجازة 23 يوليو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

إجازة 23 يوليو2026
إجازة 23 يوليو2026
رشا عوني
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يترقب الموظفون والعاملون بالقطاعين الحكومي والخاص، موعد إجازة 23 يوليو2026 باعتبارها أول إجازة رسمية مقبلة خلال الشهر الجاري، حيث اقتربت الإجازات الرسمية2026 من الانتهاء ولم يتبقى سوى إجازات معدودة خلال الأشهر المقبلة بعد انقضاء أطول الإجازات في 2026.

إجازة 23 يوليو

تعد إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، هي الإجازة الرسمية الأولى والوحيدة التي يحصل عليها الموظفون خلال شهر يوليو، وذلك بعد انقضاء المناسبات الدينية السابقة مثل عيد الأضحى المبارك ورأس السنة الهجرية التي شهدتها الأشهر الماضية

صحيفة الدستور المصرية | العطلات الرسمية.. موعد اجازة 23 يوليو 2026 لموظفي القطاع الخاص والعام

موعد إجازة23 يوليو2026

ويأتي موعد أول إجازة رسمية في شهر يوليو 2026 متمثلًا في إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو والتي توافق يوم الخميس 23 يوليو 2026 لتكون أول عطلة رسمية خلال شهر يوليو للموظفين في مصر.

3 أيام إجازة متتالية

وتأتي إجازة 23 يوليو2026 هذا العام في نهاية الأسبوع وتوافق يوم الخميس، لذلك يستفيد عدد كبير من الموظفين من عطلة تمتد إلى 3 أيام متتالية، تبدأ الخميس وتنتهي السبت، دون الحاجة إلى ترحيلها بقرار من مجلس الوزراء.

أول إجازة رسمية مقبلة في يوليو 2026.. كم يوم متبقي؟

الإجازات الرسمية المقبلة 2026


موعد إجازة ثورة 23 يوليو

يوم الخميس 23 يوليو 2026 ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.


موعد إجازة المولد النبوى الشريف

يحتفل العاملون بذكرى المولد النبوى الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.


موعد إجازة 6 أكتوبر

تمنح إجازة عيد القوات المسلحة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

عدد الإجازات الرسمية في مصر 2026


بحسب أجندة مجلس الوزراء، يبلغ عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 نحو 18 يومًا، يحصل عليها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى طلاب المدارس والجامعات، باعتبارها إجازات مدفوعة الأجر، دون احتساب العطلات الأسبوعية.


وتشمل هذه الإجازات المناسبات الوطنية والدينية المختلفة، التي يتم الإعلان عن مواعيدها رسميًا على مدار العام وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.

إجازة 23 يوليو 2026 وموعد أول عطلة رسمية بعد 30 يونيو | الحق والضلال

موعد اجازة المولد النبوي2026

كما ارتفعت عمليات البحث عن موعد المولد النبوي 2026 باعتباره عطلة رسمية.

وفقا لأجندة الاجازات الرسمية والحسابات الفلكية فإن إجازة المولد النبوي الشريف 2026،والتى تحين يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول 1448 هـ مناسبة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء المعنية بالعطلات الرسمية فى الدولة.
 

ومن المعتاد أن تصدر الحكومة المصرية قرارًا رسميًا بشأن موعد منح الإجازة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والقطاعين العام والخاص، وفقًا للضوابط المنظمة للإجازات الرسمية.

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