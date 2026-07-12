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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من شرطة الاحتلال

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
أ ش أ
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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم /الأحد/ المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - نقلا عن مصادر محلية - أن 135 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

من جهة أخرى، واصل مستوطنون، منذ ساعات صباح اليوم، تنفيذ أعمال توسعة في البؤرة الرعوية التي أقيمت قرب تجمع معازي جبع البدوي، شمال القدس المحتلة.

وأوضحت محافظة القدس، أن أعمال التوسعة تأتي في إطار المساعي الرامية لفرض مزيد من السيطرة على الأراضي المحيطة والتضييق على التجمعات البدوية.

وأقام مستوطنون قبل ثمانية أيام بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال مدينة القدس المحتلة، في إطار التوسع المتسارع للبؤر الرعوية التي تشكل اليوم إحدى أبرز أدوات المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في محافظة القدس، والهادفة إلى فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية وعزل التجمعات البدوية وتهيئة الظروف لتهجيرها قسرًا.

ووفق محافظة القدس، فإن عدد البؤر الاستيطانية في المحافظة بلغ نحو 23 بؤرة، تتركز غالبيتها في الحزامين الشرقي والشمالي للمحافظة، مقابل وجود 37 تجمعًا بدويًا يقطنها أكثر من 7,000 فلسطيني، تواجه جميعها ضغوطًا متصاعدة تستهدف وجودها واستمراريتها.

من ناحية أخرى، هاجم مستوطنون اليوم عددا من المزارعين أثناء عملهم في مزارعهم في قرية تياسير شرق طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين مسلحين، هاجموا المزارعين أثناء عملهم في منطقة "صافح تياسير" بالقرية، وأعاقوا عملهم.

وتشهد عدة أماكن عند أطراف القرية اعتداءات متكررة يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، بالتزامن مع محاولة المستوطنين إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة.

المستوطنين المسجد الأقصى شرطة الاحتلال الإسرائيلي

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