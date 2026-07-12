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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي
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يستمر ثبات سعر الدولار في مواجهة الجنيه في أول تعاملات له اليوم الأحد 12-7-2026 على مستوي البنوك العاملة في مصر .

مواعيد العمل في البنوك

وتبدأ البنوك المصرية عملها صباح اليوم الأحد بعد يومين من الإجازة الرسمية التي سبق وأن أعلن عنها البنك المركزي المصري.

تفاصيل سعر الدولار

وسجل سعر الدولار استقرارا داخل البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 49.64 جنيه للشراء و 49.74 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع في بنكي " فيصل الإسلامي، الإمارات دبي الوطني".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 49.6 جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، الإسكندرية،التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، البركة ".

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في أغلب البنوك

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC، قناة السويس، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري،نكست، الأهلي الكويتي".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 49.7 جنيه للشراء و 49.8 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 49.68 جنيه للشراء و 49.78 جنيه للبيع في بنك سايب.

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