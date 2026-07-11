استقرار داخل الزمالك على استمرار إبراهيم صلاح مع الجهاز الفني الجديد

قال الإعلامي جمال الغندور، إن مجلس إدارة نادي الزمالك استقر على الإبقاء على إبراهيم صلاح ضمن الجهاز الفني للفريق الأول خلال الموسم الجديد، سواء باستمرار معتمد جمال في منصب المدير الفني، أو في حال التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الأيام المقبلة.

إضافة لجهاز الزمالك

وأكد الغندور، خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن مسؤولي الزمالك يرون أن إبراهيم صلاح قدم إضافة للجهاز الفني خلال الفترة الماضية؛ بعدما عمل مدربًا ضمن جهاز معتمد جمال، وهو ما دفع الإدارة للتمسك باستمراره؛ للحفاظ على عنصر من عناصر الاستقرار الفني داخل الفريق قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.