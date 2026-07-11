بدء عزاء إيمان ابنة الفنان الراحل وحيد سيف بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

بدأ منذ قليل عزاء إيمان وحيد سيف، ابنة الفنان الراحل وحيد سيف، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء لتقديم واجب العزاء.

وكان الإعلامي محمد الغيطي من أوائل الحاضرين إلى العزاء، حيث حرص على مواساة أسرة الراحلة وتقديم واجب العزاء.

ورحلت إيمان وحيد سيف عن عالمنا بعد معاناة مع المرض، إذ قضت نحو 73 يومًا في غيبوبة كاملة قبل أن تفارق الحياة.

يُذكر أن الفنان أشرف سيف، نجل الفنان الراحل وحيد سيف، كان قد أعلن موعد ومكان العزاء عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، داعيًا الجميع إلى الدعاء لشقيقته بالرحمة والمغفرة.