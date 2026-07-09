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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موعد ومكان جنازة وعزاء إيمان وحيد سيف

أشرف وحيد سيف و شقيقته الراحلة
أشرف وحيد سيف و شقيقته الراحلة
تقى الجيزاوي

كشف الفنان أشرف وحيد سيف عن موعد ومكان جنازة وعزاء شقيقته إيمان، التي رحلت عن عالمنا بعد معاناة مع أزمة صحية، قضت خلالها 73 يومًا في غيبوبة كاملة.

وكتب أشرف سيف عبر حسابه على فيسبوك: «ستكون صلاة الجنازة على جثمانها الطاهر، بإذن الله، اليوم الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والدفن بمدافن الأسرة بطريق الواحات بجوار مساكن عثمان بعد جامعة MSA».
وأضاف: «العزاء سيكون يوم السبت المقبل 11 يوليو بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.. أسألكم الدعاء والفاتحة».

وفاة إيمان وحيد سيف 

وأعلنت هند سعيد صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، وفاة إيمان، ابنة الفنان الراحل وحيد سيف، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك. 


وكتبت هند سعيد صالح: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت الصديقة العزيزة إيمان وحيد سيف، ابنة الفنان الراحل وحيد سيف، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولأهلها بالصبر والسلوان، ربنا يجعل مرضها في ميزان حسناتها».

الحالة الصحية لإيمان وحيد سيف قبل وفاتها 

وكانت إيمان وحيد سيف قد تعرضت لأزمة صحية منذ شهر مايو الماضي، إذ نُقلت إلى أحد المستشفيات ودخلت العناية المركزة في غيبوبة تامة، قبل أن يطالب شقيقها، أشرف سيف، الجمهور بالدعاء لها بالشفاء، مؤكدًا في منشور عبر حسابه على إنستجرام أنها كانت تمر بظروف صحية صعبة.

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