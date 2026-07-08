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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عودة الأسطورة.. تويوتا تعيد إحياء أغرب سيارة في تاريخها

تويوتا
تويوتا
عزة عاطف

شهدت ثمانينيات القرن الماضي انفجارًا تسويقيًا ومبيعاتيًا هائلاً لفئة سيارات الفان العائلية الصغيرة بالأسواق العالمية، ما دفع شركة “تويوتا” اليابانية لركوب هذه الموجة فوريًا عبر طرح طراز "Lite Ace" في السوق الأمريكي تحت اسم "Van" البسيط ماديًا. 

ومع ذلك، فشلت السيارة في تحقيق النجاح المطلوب وسجلت عيوبًا تشغيلية جافة تمثلت في ميل المحرك لارتفاع الحرارة بشكل مستمر؛ نتيجة لتصميمها الهيكلي المعتمد على وضعية الكابينة فوق المحرك فوريًا. 

ولم تستسلم تويوتا؛ بل أعادت الكرة تكتيكيًا عام 1990 بطرح الأيقونة "بريفيا" (Previa)، التي تميزت بتصميم ثوري وناجح للغاية حسم مكانتها الاستثمارية بالأسواق لسنوات طويلة.

وعلى الرغم من استبدال بريفيا في السوق الأمريكي عام 1998 بطراز “سيينا” التقليدي، إلا أن السيارة واصلت رحلتها اللوجستية بنجاح ساحق عبر جيلين إضافيين خارج أمريكا الشمالية؛ حيث امتد الجيل الثاني من عام 2000 إلى 2005 مع نقل المحرك ماديًا إلى المقدمة، بينما استمر الجيل الثالث والأخير لفترة قياسية بلغت 13 عامًا من 2006 إلى 2019. 

وجرى تسليم راية القيادة فوريًا لطرازات الفخامة "ألفارد" و"فيلفاير" التي انبثقت منها لاحقًا سيارة "لكزس LM" الفاخرة، لتشكل شجرة عائلة هندسية ممتدة بالتوكيلات.

حملة تسجيل دولية شاملة تمهد لثورة ميكانيكية

تشير التقارير الصحفية الفنية الواردة من طوكيو لعام 2026 الحالي إلى أن تويوتا بدأت بالفعل التحرك لوجستيًا وماديًا لإعادة إحياء سيارتها العائلية الأغرب والأكثر تميزًا بالأسواق. 

وجاء الدليل الحاسم والمادي على هذه الخطوة التسويقية الكبرى عبر إطلاق الشركة لحملة تنسيق دولية واسعة النطاق لتسجيل وبراءات اختراع الاسم التجاري الياباني الأصلي للسيارة “إستيما”. 

وشملت عمليات تسجيل براءات الاختراع فوريًا أسواقًا إقليمية رئيسية مثل اليابان، الولايات المتحدة، كندا، أوروبا، أستراليا، نيوزيلندا، وماليزيا، مما يؤكد النية المبيعاتية الصارمة لطرح الطراز على نطاق عالمي واسع.

وتشير البيانات الهندسية الجافة إلى أن الفان المعاد ابتكارها ستتخلى ماديًا عن الهيكل والمحرك الوسطي الغريب الذي ميز الجيل الأول تاريخيًا. 

وستعتمد السيارة برمجياً وماديًا على المنصة المعيارية العالمية الشهيرة "GA-K" التابعة للشركة، وهي ذات البنية الفنية واللوجستية التي ترتكز عليها طرازات "كامري" و"راف 4" و"كراون" الحالية بصالات العرض. 

وتتيح هذه البنية الهيكلية المشتركة للمهندسين تزويد السيارة فوريًا بمنظومات الدفع الهجين القابل للشحن (PHEV) المتطورة، بالتكامل مع نظام الدفع الكلي الكهربائي الذكي "E-Four" لضمان ثبات وتوزيع عزم الدوران بدقة تشغيلية عالية لعام 2026 الحالي والأعوام المقبلة.

فلسفة قيادة ديناميكية تمهد لظهورها الرسمي لعام 2027 القادم

ترتكز الإستراتيجية التسويقية لشركة تويوتا في إعادة إستيما/بريفيا على سد الفجوة اللوجستية بالأسواق بين فئات الفان الحالية؛ فبينما تتوجه سيارات مثل ألفارد لخدمة ركاب المقاعد الخلفية الفاخرة ورجال الأعمال مع سائق خاص، ستُطرح إستيما الجديدة كبديل ديناميكي يحمل لغات "التركيز على السائق" (Driver-Oriented). 

وتستهدف هذه الفلسفة الآباء والعائلات الشابة الشغوفة بمتعة القيادة الفعلية، من خلال دمج المظهر الصندوقي المستقبلي المستوحى من سفن الفضاء مع دقة التوجيه الميكانيكي على الطرقات السريعة.

وتشير التوقعات اللوجستية والخطط الاستثمارية بنهاية عام 2026 الحالي إلى أن تويوتا تخطط للكشف العالمي الأول عن النسخة الاختبارية (Concept Model) للسيارة خلال فعاليات معرض اليابان للتنقل (Japan Mobility Show) لعام 2027 القادم. على أن تتبعها خطوط التجميع المادي فورًا لإنتاج النسخ التجارية المخصصة للبيع بصالات العرض وتوكيلات المبيعات العالمية كموديل رسمي لعام 2028، مما يفتح فصلاً جديدًا ومثيرًا في تاريخ المركبات العائلية الحافلة بالابتكار بالأسواق.

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