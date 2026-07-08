عقب ارتفاع دولار الصاغة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

تراجع سعر الذهب اليوم الاربعاء 7-8-2026، متأثرة بتراجع سعر الذهب عالميا، وذلك على الرغم من سعر صرف الدولار أمام الجنيه.





وعالميا، تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم الاربعاء، عقب تجدد التوترات الجيوسياسية.

أسعار الذهب اليوم الاربعاء

يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الاربعاء 8-7-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4058 دولارا الآن، بعد أن سجل أعلى سعر له اليوم 4121

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4950 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5775 جنيها بدون مصنعية بعد أن وصل إلى 5825 جنيها ، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6600 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء ، 46.200 ألف جنيه

وخفضت عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

«دويتشه بنك» خفض توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض مستهدفاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.

كما خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، توقع «بنك أوف أمريكا» رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.