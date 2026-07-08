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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

90 قرشا .. صعود مفاجئ في أسعار الدولار اليوم بالبنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-7-2026، مقابل الجنيه في جميع البنوك العاملة في مصر.

ارتفاع الدولار 

وصعد سعر الدولار أمام الجنيه بمتوسط 90 قرشا في يوم واحد فقط.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الأربعاء بختام التعاملات ضمن نشرته الخدمية 

أسعار الدولار اليوم 

 وسجل سعر الدولار في بنك نكست  49.65 جنيه للشراء و  49.75 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي إلى  49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.57 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك مصر 49.57 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في  بنك التعمير والإسكان 49.57 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 49.57 جنيه للشراء و  49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 49.57 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

وفي البنك التجاري الدولي سجل الدولار  49.57 جنيه للشراء و  49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.57 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 49.57 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي التجاري 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 49.50 جنيه للشراء و 49.60 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار اليوم الأربعاء الجنيه ارتفاع الدولار سعر صرف الدولار سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار الان

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