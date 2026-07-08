تراجع الأسهم الأمريكية وارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، وارتفعت أسعار النفط، وصعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقب تبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار "انتهى".

وانخفض مؤشر داو جونز بنحو 540 نقطة، بما يعادل 1 بالمئة، بعد وقت قصير من افتتاح جلسة التداول، فيما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6 بالمئة، وهبط مؤشر ناسداك المركب، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 0.4 بالمئة.

وأدى تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى إثارة حالة من عدم اليقين بشأن قدرة ناقلات النفط على عبور مضيق هرمز، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وزاد الضغوط على أسواق الأسهم والسندات. وقفز خام برنت بأكثر من 5 بالمئة ليصل إلى 78 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له في أسبوعين، كما ارتفعت عوائد سندات