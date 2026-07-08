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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

دعوى ضد جنرال موتورز.. شاحنات سيلفرادو وسيرا متهمة بإغراق الركاب

شيفروليه Silverado 2020
شيفروليه Silverado 2020
عزة عاطف

تواجه مجموعة "جنرال موتورز" (GM) الأمريكية أزمة قانونية ولوجستية حاسمة بالأسواق؛ إثر ملاحقتها بدعوى قضائية جماعية كبرى أمام المحاكم الفيدرالية. 

وتتهم الدعوى الشركة بمعرفتها المسبقة وتعمُّد إخفاء عيب مصنعي وهيكلي خطير في مانعات تسرب النوافذ الخلفية المنزلقة بشاحنات شيفروليه وجي إم سي الفاخرة، مما يتسبب في تسريب مياه الأمطار ومحطات الغسيل فوريًا إلى داخل مقصورة الركوب، مسببًا تلفيات مادية باهظة بالمكونات الإلكترونية.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تعاني فيها شاحنات المجموعة من هذه الأزمة التشغيلية؛ حيث تزداد الضغوط الاستثمارية والمبيعاتية على التوكيلات لعام 2026 الحالي نتيجة مطالبة المدعين بمحاكمة أمام هيئة محلفين، وتعويضات مالية كاملة للمتضررين، فضلًا عن التشكيك العلني في آليات تعامل جنرال موتورز مع عيوب التصنيع الجافة في صالات الإنتاج.

الطرازات المتأثرة ومخاطر تسلل العفن والأعطال لعام 2026 الحالي

حسمت أوراق القضية الرسمية قائمة الطرازات المتضررة من الخلل الهيكلي بمختلف فئاتها المخصصة للأعمال الشاقة بالأسواق، حيث تقتصر المشكلة على النسخ المزودة بنوافذ خلفية منزلقة من الأعوام الموديلية 2019 و2020، وتتوزع ماديًا على النحو التالي:

  • شاحنات شيفروليه سيلفرادو ( 1500, 2500 HD, 3500 HD) الراسخة في الأسواق.
  • شاحنات جي إم سي (1500, 2500 HD, 3500 HD) الفاخرة بصالات التوزيع.

ويكمن أصل الخلل الهندسي في الإطار البلاستيكي الخارجي المحيط بالنافذة الخلفية؛ حيث يصاب بتشققات فنية وتآكل سريع في موانع التسرب المطاطية، مما يسمح للمياه بالتدفق مباشرة إلى الجزء الخلفي من المقصورة. وإلى جانب الإزعاج المادي الواضح للملاك، تحذر الدعوى من أن الرطوبة المستمرة والمحبوسة تشجع فوريًا على نمو العفن الفطري الضار بصحة العائلات، وتدمر الزخارف والبطانات الجلدية الداخلية، محولة المركبات إلى بيئة غير صحية بنهاية عام 2026 الحالي.

شيفروليه Silverado

الفواتير الباهظة والتهديد المباشر لمنظومة الأمان والسلامة

استندت القضية ماديًا إلى التجربة التشغيلية للمدعي الرئيسي "فيليبرتو لوزا جونزاليس" مع شاحنته جي إم سي سييرا 1500 موديل 2019؛ حيث اكتشف تسلل المياه إلى المقاعد الخلفية أثناء غسيل السيارة. 

ورغم توجهه الفوري للمركز المعتمد وفحص الفنيين بصالات الصيانة الذين أكدوا وجود العيب المصنعي، إلا أن غونزاليس اضطر ماديًا لتكبد فاتورة إصلاح جافة تجاوزت قيمتها 1000 دولار أمريكي دون دعم لوجستي من نظام الضمان.

وتؤكد مستندات الدعوى أن عواقب هذا التسريب تتخطى تلف البطانات؛ إذ إن وصول المياه المتسربة إلى الضفائر الكهربائية الرئيسية ووحدات التحكم الرقمية الممتدة خلف المقاعد يمهد لحدوث التماس كهربائي مفاجئ. وينتج عن هذا التآكل الجاف تعطل الأنظمة الميكانيكية الحيوية، وشلل برمجيات القيادة، مما يؤدي إلى عدم أمان حركة الشاحنات على الطرقات السريعة وجعلها غير صالحة للسير الآمن، وهو ما تراهن عليه المجموعات القانونية لإجبار جنرال موتورز على إطلاق حملة استدعاء لوجستية وتحديثات شاملة لحماية استثمارات المستهلكين بالأسواق.

جنرال موتورز شيفروليه Silverado 2020 شاحنات جنرال موتورز GMC سييرا تسريب مياه السيارات 2026

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دعوى ضد جنرال موتورز.. شاحنات سيلفرادو وسيرا متهمة بإغراق الركاب

شيفروليه Silverado 2020
شيفروليه Silverado 2020
شيفروليه Silverado 2020

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