بعد هيونداي.. استدعاء كاديلاك فيستيك بسبب عيب خطير في المقاعد

فتحت حملات الاستدعاء الموسعة التي شهدتها أسواق السيارات العالمية، الباب أمام الكشف عن عيوب تصنيعية متشابهة ومتوارية في خطوط إنتاج الشركات المنافسة؛ حيث تسببت أزمة تقنية واجهتها سيارات “هيونداي باليسيد” العائلية في إجبار مجموعة جنرال موتورز على مراجعة دقيقة لمنظوماتها الكهربائية.

وأسفرت التحقيقات الجافة عن رصد خلل برمجي وميكانيكي متطابق تمامًا يهدد سلامة الركاب والمشاة داخل الأيقونة الفاخرة والكهربائية بالكامل “كاديلاك فيستيك” لعام 2026 الحالي.

وبدأت الأزمة تخرج للعلن فوريًا بعد أن لاحظ مهندسو كاديلاك وجود تقارير استدعاء صادرة من صانع سيارات آخر (في إشارة غير مباشرة لهيونداي) تتعلق بالمقاعد الخلفية التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

ودفع هذا التزامن التكتيكي الخبراء في ديترويت لإخضاع نظام الطي الآلي لسيارات فيستيك لاختبارات جافة وصارمة، لتتطابق النتائج برمجياً وماديًا مع مخاوف السلامة العامة وتؤدي لإطلاق حملة استدعاء تشمل 14,540 سيارة بالأسواق.

تفاصيل الخلل الهندسي ومخاطر احتجاز الأطفال بالمقصورة

تتميز كاديلاك فيستيك لعام 2026 الحالي بميزة تشغيلية تتيح طي مقاعد الصف الثالث بالكامل لتتساوى ماديًا مع أرضية حقيبة الأمتعة بلمسة زر واحدة وثابتة دون الحاجة للاستمرار في الضغط.

وتكمن المشكلة التقنية في أن وحدة التحكم البرمجية للمقاعد تفشل في تفعيل خاصية الارتداد التلقائي (Auto-Reverse) عند اصطدام ظهر المقعد بأي عائق مادي أثناء حركة الطي لأسفل.

وخلال الاختبارات الميدانية التي أجراها المهندسون عبر برنامج الأمان الداخلي للشركة (Speak Up For Safety)، جرى وضع صندوق يزن ما بين 15 إلى 18 كيلوجرامًا (33 إلى 40 رطلاً) فوق المقعد، ورغم ذلك واصلت المحركات الكهربائية عملية الطي بقوة وعنف ميكانيكي حتى انغلق ظهر المقعد تمامًا محتجزًا الصندوق ماديًا دون القدرة على تحريره إلا عبر إلغاء المنظومة وعكس الحركة يدويًا.

ويشكل هذا السلوك الهيكلي خطورة بالغة على سلامة الركاب، لاسيما الأطفال؛ إذ قد يتسبب في حشرهم واحتجازهم تحت المقاعد الثقيلة، مما يرفع من كفاءة التعرض للإصابات الجسدية والاختناق فوريًا في صالات الركوب.

حظر تسليم الموديلات المتضررة والحلول المؤقتة بالتوكيلات لعام 2026 الحالي

حسمت المستندات الرسمية المرفوعة للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية (NHTSA) أرقام الطرازات المشمولة بالاستدعاء الاستثماري؛ حيث يتوزع الأسطول المتضرر ماديًا بين 13,629 سيارة من موديلات عام 2026، بالإضافة إلى 911 سيارة من موديلات عام 2027 القادمة.

واستجابة لهذا الخطر، أصدرت إدارة كاديلاك قرارًا لوجستيًا صارمًا بوقف تسليم وحظر شحن طرازات عام 2027 المتواجدة في ساحات المصانع فوريًا حتى تسوية الأزمة البرمجية بشكل نهائي.

وحتى مطلع شهر يوليو لعام 2026 الحالي، سجلت الشركة 6 شكاوى وبلاغات ميدانية من المستهلكين ترتبط عشوائيًا بنفس الحالة التشغيلية، دون رصد أي حوادث أو إصابات بشرية مادية بالتوكيلات.

وبسبب عدم توفر قطع الغيار والمكونات المعدلة فوريًا في الوقت الراهن، وجهت كاديلاك وكلاء المبيعات بتطبيق حل لوجستي مؤقت ومجاني؛ يتضمن فصل ضفيرة الطاقة الكهربائية (Power Harness) الممتدة تحت أرضية السيارة لإيقاف وتعطيل ميزة الطي الآلي تمامًا، وتثبيت المقاعد ماديًا في وضعية ثابتة (سواء للأعلى أو الأسفل) لضمان الاستخدام الآمن من قبل العائلات.

وستبدأ الشركة في إرسال الإخطارات الرسمية للملاك عبر البريد بدءًا من 3 أغسطس لعام 2026 الحالي، لدعوتهم لزيارة مراكز الصيانة لتطبيق التعطيل المؤقت، على أن يتم استدعاؤهم مجددًا فوريًا فور تجهيز الشحنات اللوجستية للوحدات والوحدات البرمجية البديلة (Seat Modules) المصممة للاستشعار الدقيق ومقاومة الأجسام وعكس الحركة تلقائيًا، بما يحمي مصالح المستهلكين والقيمة الاستثمارية للعلامة الفاخرة بالأسواق.