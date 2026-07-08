قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران انتهى
فى إيطاليا.. عمر مرموش يحدد موعد زفافه بعد الخروج من المونديال
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
وزير الحرب الأمريكي يلغي استقبال نتنياهو بسبب طائرات إف 35 وتركيا
قرب حدود إثيوبيا،. الجيش السوداني يسيطر على مدينة الكرمك
إلحق اشتري الشبكة قبل ما الذهب يغلى.. الشعبة تعلن مفاجأة
"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟
هنا مصر.. عائلة أردنية تدعم المنتخب بالأغاني بعد وداع كأس العالم
يحدث في إيران .. عدوان أمريكي يستهدف ميناء سيريك
غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص بالقانون
رغم العاصفة الأوروبية وأزمة بالوجون.. كيف أحكم إنفانتينو قبضته على فيفا واقترب من ولاية رابعة؟
غسيل أموال واحتيال .. فضيحة كروية تطارد رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد هيونداي.. استدعاء كاديلاك فيستيك بسبب عيب خطير في المقاعد

كاديلاك فيستيك
كاديلاك فيستيك
عزة عاطف

فتحت حملات الاستدعاء الموسعة التي شهدتها أسواق السيارات العالمية، الباب أمام الكشف عن عيوب تصنيعية متشابهة ومتوارية في خطوط إنتاج الشركات المنافسة؛ حيث تسببت أزمة تقنية واجهتها سيارات “هيونداي باليسيد” العائلية في إجبار مجموعة جنرال موتورز على مراجعة دقيقة لمنظوماتها الكهربائية. 

وأسفرت التحقيقات الجافة عن رصد خلل برمجي وميكانيكي متطابق تمامًا يهدد سلامة الركاب والمشاة داخل الأيقونة الفاخرة والكهربائية بالكامل “كاديلاك فيستيك” لعام 2026 الحالي.

وبدأت الأزمة تخرج للعلن فوريًا بعد أن لاحظ مهندسو كاديلاك وجود تقارير استدعاء صادرة من صانع سيارات آخر (في إشارة غير مباشرة لهيونداي) تتعلق بالمقاعد الخلفية التي تعمل بالطاقة الكهربائية. 

ودفع هذا التزامن التكتيكي الخبراء في ديترويت لإخضاع نظام الطي الآلي لسيارات فيستيك لاختبارات جافة وصارمة، لتتطابق النتائج برمجياً وماديًا مع مخاوف السلامة العامة وتؤدي لإطلاق حملة استدعاء تشمل 14,540 سيارة بالأسواق.

تفاصيل الخلل الهندسي ومخاطر احتجاز الأطفال بالمقصورة

تتميز كاديلاك فيستيك لعام 2026 الحالي بميزة تشغيلية تتيح طي مقاعد الصف الثالث بالكامل لتتساوى ماديًا مع أرضية حقيبة الأمتعة بلمسة زر واحدة وثابتة دون الحاجة للاستمرار في الضغط. 

وتكمن المشكلة التقنية في أن وحدة التحكم البرمجية للمقاعد تفشل في تفعيل خاصية الارتداد التلقائي (Auto-Reverse) عند اصطدام ظهر المقعد بأي عائق مادي أثناء حركة الطي لأسفل.

وخلال الاختبارات الميدانية التي أجراها المهندسون عبر برنامج الأمان الداخلي للشركة (Speak Up For Safety)، جرى وضع صندوق يزن ما بين 15 إلى 18 كيلوجرامًا (33 إلى 40 رطلاً) فوق المقعد، ورغم ذلك واصلت المحركات الكهربائية عملية الطي بقوة وعنف ميكانيكي حتى انغلق ظهر المقعد تمامًا محتجزًا الصندوق ماديًا دون القدرة على تحريره إلا عبر إلغاء المنظومة وعكس الحركة يدويًا. 

ويشكل هذا السلوك الهيكلي خطورة بالغة على سلامة الركاب، لاسيما الأطفال؛ إذ قد يتسبب في حشرهم واحتجازهم تحت المقاعد الثقيلة، مما يرفع من كفاءة التعرض للإصابات الجسدية والاختناق فوريًا في صالات الركوب.

حظر تسليم الموديلات المتضررة والحلول المؤقتة بالتوكيلات لعام 2026 الحالي

حسمت المستندات الرسمية المرفوعة للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية (NHTSA) أرقام الطرازات المشمولة بالاستدعاء الاستثماري؛ حيث يتوزع الأسطول المتضرر ماديًا بين 13,629 سيارة من موديلات عام 2026، بالإضافة إلى 911 سيارة من موديلات عام 2027 القادمة. 

واستجابة لهذا الخطر، أصدرت إدارة كاديلاك قرارًا لوجستيًا صارمًا بوقف تسليم وحظر شحن طرازات عام 2027 المتواجدة في ساحات المصانع فوريًا حتى تسوية الأزمة البرمجية بشكل نهائي.

وحتى مطلع شهر يوليو لعام 2026 الحالي، سجلت الشركة 6 شكاوى وبلاغات ميدانية من المستهلكين ترتبط عشوائيًا بنفس الحالة التشغيلية، دون رصد أي حوادث أو إصابات بشرية مادية بالتوكيلات. 

وبسبب عدم توفر قطع الغيار والمكونات المعدلة فوريًا في الوقت الراهن، وجهت كاديلاك وكلاء المبيعات بتطبيق حل لوجستي مؤقت ومجاني؛ يتضمن فصل ضفيرة الطاقة الكهربائية (Power Harness) الممتدة تحت أرضية السيارة لإيقاف وتعطيل ميزة الطي الآلي تمامًا، وتثبيت المقاعد ماديًا في وضعية ثابتة (سواء للأعلى أو الأسفل) لضمان الاستخدام الآمن من قبل العائلات.

وستبدأ الشركة في إرسال الإخطارات الرسمية للملاك عبر البريد بدءًا من 3 أغسطس لعام 2026 الحالي، لدعوتهم لزيارة مراكز الصيانة لتطبيق التعطيل المؤقت، على أن يتم استدعاؤهم مجددًا فوريًا فور تجهيز الشحنات اللوجستية للوحدات والوحدات البرمجية البديلة (Seat Modules) المصممة للاستشعار الدقيق ومقاومة الأجسام وعكس الحركة تلقائيًا، بما يحمي مصالح المستهلكين والقيمة الاستثمارية للعلامة الفاخرة بالأسواق.

كاديلاك كاديلاك فيستيك كاديلاك Vistiq 2026 سيارات كاديلاك الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

منتخب مصر

نتمسك بحقوقنا.. بيان اتحاد الكرة بشأن التحكيم خلال مباراة مصر والأرجنتين

رونالدو الظاهرة

رونالدو الظاهرة: الأرجنتين فازت بطريقة قبيحة أمام مصر

ترشيحاتنا

خلال مراسم التوقيع

باستثمارات 1.5 مليون دولار.. توقيع عقد مشروع تصنيع قفازات صناعية بمنطقة "قناة السويس"

محافظ بني سويف

بني سويف.. توجيهات فورية لحل الشكاوى وتقديم الدعم للحالات الأولى بالرعاية

اعمال الحملة

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة وحملاته الرقابية على الأسواق

بالصور

أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء

أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء
أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء
أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء

أخطاء في حفظ الطعام قد تسبّب التسمّم الغذائي.. احذر هذه العادات داخل مطبخك

أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي
أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي
أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد