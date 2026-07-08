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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران انتهى

ترامب
ترامب
محمد على

أعلن ترامب نهاية الهدنة في قمة الناتو في تركيا بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وإيران عشرات الضربات خلال الليل، مما أثار احتمال تجدد الأعمال العدائية بشكل كبير.

قال ترامب في اجتماع لقادة الناتو، في صباح اليوم التالي لشن القوات الأمريكية أكثر من 80 ضربة على إيران رداً على الهجمات الإيرانية على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز: "أعتقد أن الأمر انتهى".

وتحدث ترامب بعد أن شنت إيران هجوماً انتقامياً عنيفاً خلال الليل، حيث قال الحرس الثوري إنه استهدف 85 منشأة عسكرية أمريكية في البحرين والكويت يوم الأربعاء، وفقاً لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

قال ترامب: "إنهم حثالة. إنهم مرضى. يقودهم مرضى، وهم أناس شرسون وعنيفون. بالنسبة لي، التعامل معهم مضيعة للوقت. إنهم كاذبون... هناك خلل ما فيهم. إنهم مجانين. بالنسبة لي، انتهى الأمر.".

قال ترامب إن المحادثات مع إيران يمكن أن تستمر، لكنه اوضح تشككه للغاية في أنها ستكون مثمرة.

قال ترامب: "بإمكانهم الكلام، لكنني أعتقد أنهم يضيعون وقتهم. إنهم مجموعة من الكاذبين. إنهم أناس سيئون، وبصراحة، لا أريد إضاعة وقتي معهم. الآن، سأترك مفاوضينا الرائعين يواصلون الحديث إن أرادوا، لكنني لا أرى ذلك مناسباً".

انخفضت أسعار النفط قليلاً، لكنها سرعان ما ارتفعت يوم الأربعاء. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 5% لتتجاوز 78 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف من أن تؤدي حرب متجددة إلى مزيد من اضطراب إمدادات الطاقة.

وقال ترامب أنه ربما يتم ضرب إيران الليلة .

البحرين والكويت ترامب اخبار العالم اليوم الأربعاء

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