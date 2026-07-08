محاولات مستمرة لإخماد حرائق غابات في وسط اليونان

أعلنت السلطات أنه تم نشر أربع طائرات لإخماد الحرائق يوم الأربعاء لمكافحة حريق غابات في وسط اليونان، حيث تم الإعلان عن أن معظم أنحاء البلاد معرضة لخطر كبير من حرائق الغابات.

أفادت إدارة الإطفاء بأن ثلاث طائرات ومروحية واحدة تُساعد 30 رجل إطفاء مع 10 سيارات إطفاء على الأرض قرب قرية أرجيروميلوس، على بُعد حوالي 20 كيلومترًا جنوب غرب مدينة لاريسا.

وقد التهم الحريق الغابات والأراضي الزراعية.



كما قامت طائرة هليكوبتر واحدة يوم الأربعاء بطلعات جوية لمساعدة 58 من رجال الإطفاء و15 سيارة إطفاء في مكافحة حريق في الغابات والأراضي الزراعية بالقرب من قرية زيروفريسي، على بعد 10 كيلومترات شمال مدينة كيلكيس في شمال اليونان.

حذرت سلطات الحماية المدنية من وجود خطر كبير لاندلاع حرائق الغابات في منطقة أثينا الكبرى، وجزيرة إيفيا، وشمال شرق البيلوبونيز - بما في ذلك كورينث ونافبليو وميسينا - ومنطقة سالونيك وخالكيديكي بالإضافة إلى جزر بحر إيجة الشمالية الشرقية.

تندلع عشرات الحرائق يوميًا خلال فصول الصيف الحارة والجافة في اليونان، لكن تتم السيطرة على معظمها بسرعة.

وقد لقي ثلاثة أشخاص حتفهم نتيجة حريق غابات بالقرب من سالونيك الأسبوع الماضي.

في يوليو 2018، لقي 104 أشخاص حتفهم عندما اجتاح حريق هائل بلدة ماتي الساحلية شرق أثينا.