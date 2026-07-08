ترامب: أوقفت أردوغان عن الدخول في الحرب مع إيران ضد نتتياهو

أكد ترامب أنه أبلغ نتنياهو بأن أردوغان كان بإمكانه الانضمام إلى الحرب إلى جانب إيران لأنه لا يحب إسرائيل ولا نتنياهو أيضًا.. لكنه لم يفعل ذلك لأنني أقنعته بالبقاء خارج الصراع.



وصف ترامب كلاً من أردوغان ونتنياهو بأنهما "رائعان"، وكرر ادعاءه بأنه أبقى تركيا خارج الحرب مع إيران.





أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معترفاً بالخلاف المستمر بينهما بشأن البيع المحتمل لطائرات إف-35 الأمريكية إلى أنقرة، قائلاً إنه أخبر نتنياهو بأنه منع أردوغان شخصياً من دخول الحرب ضد إيران إلى جانب طهران.

قال ترامب للصحفيين في قمة الناتو في تركيا: "أنا معجب بأردوغان"، واصفاً الزعيم التركي بأنه "رائع".

تابع"كما تعلمون، كان بإمكانه أن يشارك في الحرب [الإيرانية]".

أضاف، مكرراً ادعاءً أدلى به في أواخر الشهر الماضي، قبل أن يشير إلى تصريحات نتنياهو - الذي أشاد به أيضاً ووصفه بأنه "رئيس وزراء رائع في زمن الحرب" ، مشيرا إلى انتقاد رئيس الوزراء الأخير لأردوغان.



قال ترامب، مستخدماً لقب رئيس الوزراء: "قال نتنياهو كلاماً حقيقياً أمس عن تركيا وأردوغان. وقلتُ، كما تعلمون، لقد تحدثتُ إلى [نتنياهو]. قلتُ إن [أردوغان] كان بإمكانه خوض الحرب لأنه لا يحب إسرائيل كثيراً، ولا يحب نتنياهو كثيراً، ولم يفعل ذلك بسببي".

أضاف أن تركيا "قوة عسكرية، [لديها] ملايين الجنود. تركيا قوية جداً. لديهم الكثير من أفضل معداتنا. إنهم يحاولون الحصول على طائرات إف-35".

تابع ترامب: "لكن [أردوغان] لم يدخل" في الحرب على إيران، مدعياً ​​مرة أخرى أنه أقنع الزعيم التركي بالبقاء خارج الصراع، مما يشير على ما يبدو إلى أن هذا يدل على أن أنقرة لا تتصرف كطرف معادٍ.

أردف"كان سيدخل، وكان سيكون في الجانب الآخر - لا أعتقد أنه يحب الجانب الآخر أيضاً، لأنه عاقل جداً، وهم مجانين جداً - لكنني أعتقد، كما تعلمون، أنهم عاملونا معاملة حسنة".

لم تُبدِ تركيا أي إشارة علنية إلى أنها كانت تفكر في الانضمام إلى القتال إلى جانب إيران خلال الحرب.