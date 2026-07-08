الاتحاد الأوروبي يطالب واشنطن بالوفاء بالتزاماتها التجارية بعد قرار ترامب بشأن إسبانيا

أكد الاتحاد الأوروبي، أنه يتوقع من الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية التجارة المبرمة بين الجانبين، وذلك عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه وزير الخزانة بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أولوف جيل: "وقعنا بيانًا مشتركًا مع الولايات المتحدة العام الماضي، ونتوقع منها الوفاء بالتزاماتها بموجب ذلك البيان، كما فعلنا نحن".

وأضاف، وفقًا لما ذكرته قناة "فرانس 24" في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن المفوضية الأوروبية ستواصل حماية مصالح الاتحاد الأوروبي وجميع دوله الأعضاء بشكل كامل، مؤكداً التزامها بالدعوة إلى تجارة مستقرة وقابلة للتنبؤ ومتبادلة المنفعة عبر الأطلسي، بما يخدم مصالح جميع الأطراف.