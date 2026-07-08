نتمسك بحقوقنا.. بيان اتحاد الكرة بشأن التحكيم خلال مباراة مصر والأرجنتين

أعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن بالغ استيائه من الأداء التحكيمي في مباراة أمس بقيادة الحكم الفرنسي، ومن بعض القرارات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، التي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهتها العديد من وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين لهذا الأداء.

وأكد الاتحاد تمسكه بحقوق المنتخب الوطني، وحرصه على اتخاذ كل ما تكفله اللوائح من إجراءات تحفظ العدالة ونزاهة المنافسة.

واضاف اتحاد الكرة خلال بيانه أنه رغم انتهاء مشوار المنتخب في البطولة، فإن الفخر بما قدمه لاعبونا سيظل قائمًا، بعد أن أظهروا التزامًا وروحًا قتالية نالت احترام الجميع، وقدموا صورة مشرفة لكرة القدم المصرية.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن ما تحقق في هذه البطولة يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير الكرة المصرية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، لتنفيذ مشروع قومي شامل لتطوير كرة القدم، وتوسيع قاعدة الممارسة، واكتشاف المواهب، وبناء أجيال جديدة تواصل رفع اسم مصر في المحافل القارية والدولية.