النهاية حُسمت مُسبقًا.. تصريحات نارية من مدرب ريال مدريد حول مباراة مصر والأرجنتين

تحدث جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن اخطاء التحكيم في مباراة منتخب مصر والارجنتين ضمن منافسات بطولة كأس العالم.
وقال مورينيو في تصريحات له: "عندما تلعب ضد منتخب الأرجنتين، لا يكفي أن تتقدم 2-0 لأنك لا تحاول فقط التغلب على أحد عشر لاعبًا في الملعب، بل تحاول التغلب على صافرة الحكم، وعلى تقنية الفيديو المساعد للحكم، وعلى مجريات البطولة بأكملها.
وتابع: “سجّلت مصر هدفًا رائعًا، ثم أعادت تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) اللقطة إلى الوراء بحثًا عن سبب لإلغائها”.
وأضاف: “ارتكبوا خطأً ضد صلاح داخل منطقة الجزاء، ركلة جزاء واضحة كانت ستمنح مصر الفوز، لكنهم سمحوا باستمرار اللعب ليتمكن إنزو من تسجيل هدف الفوز”.
واختتم مورينيو: "لم تعد هذه كرة قدم، بل فيلم، وقد حسمت النهاية مسبقا حتى أن اللاعبين يخرجون من النفق".