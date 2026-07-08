المُؤثر الأمريكي «ويد بلمونز» ينتقد إلغاء هدف مصر أمام الأرجنتين: هل تمزحون؟

علّق المؤثر الأمريكي الشهير ويد بلمونز، على الأخطاء التحكيمية في مباراة منتخب مصر والارجنتين ضمن منافسات كأس العالم.

وقال المؤثر الأمريكي الشهير ويد بلمونز عبر حسابه على إكس: “هل تمزحون معي.. استخدموا تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) لإلغاء الهدف بعد أن استحوذت مصر على الكرة من منتصف الملعب وسجلت هدفًا؟”.

وتابع: “لا يمكن أن يكون هذا منطقيًا بأي شكل”.

وقلب الأرجنتين الطاولة علي منتخب مصر وحول تأخره بهدفين إلى الفوز إلى ثلاثة أهداف مقابل هدفين وتأهل لدور الـ 8 ، في المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب إستاد مرسيدس بنز ستاديوم في دور السادس عشر ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وافتتح منتخب مصر التهديف في الدقيقة 15، بعد عرضية رائعة من مروان عطية تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز ياسر إبراهيم علي أثرها ويسدد رأسية قوية فتسكن شباك الأرجنتين.

وأضاف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 67، بعد تمريرة بينية رائعة من هيثم حسن داخل منطقة الجزاء ويسعدها مصطفي زيكو فتسكن شباك الأرجنتين.

وسجل الارجنتين هدف التقليص أمام مصر في الدقيقة 79، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي على رأس روميرو الذي سدد كرة تصدى لها شوبير لكنها سكنت الشباك.

وأدرك الأرجنتين هدف التعادل في الدقيقة 84، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي لتصل الكرة إلى مونتيل بعد ارتباك دفاعي ليمررها إلى ميسي الذي سدد كرة من لمسة واحدة داخل الشباك.

وجاء هدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 92، بعد عرضية من ميسي من الناحية اليمني لتصل داخل منطقة الجزاء ليقفز إنزو فيرنانديز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن شباك مصطفي شوبير.