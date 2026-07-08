«ميدو» يتغنى بتألق مصطفي شوبير: «مصر كسبت بطلاً وحارسًا لـ15 سنة قدام»

أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بحارس مرمى منتخب مصر مصطفى شوبير بعد تألقه في بطولة كأس العالم 2026

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عن مصطفى شوبير: “وأنا بتفرج على الماتش كنت فخورًا بمصطفى مع التصدي لكرات صعبة.. ومصر كسبت حاجات كتير لكن أهمها بطل وحارس لـ15 سنة قدام”.

وحظي الحارس مصطفى شوبير بإشادة واسعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما دخل قائمة تاريخية نادرة بفضل تألقه اللافت في بطولة كأس العالم 2026، إثر تصديه لركلتي جزاء خلال نسخة واحدة من المونديال.

وجاء منشور فيفا عبر فيسبوك كالاتي: إنجاز يُكتب بحروف من ذهب لمصطفى شوبير، رابع حارس في تاريخ كأس العالم يتصدّى لركلتي جزاء في نسخة واحدة.