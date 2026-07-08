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أسطورة الكرة الإيرلندية «روي كين» يُهاجم قرار حكم مباراة مصر والأرجنتين: الـVAR سرق الفراعنة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسطورة الكرة الإيرلندية «روي كين» يُهاجم قرار حكم مباراة مصر والأرجنتين: الـVAR سرق الفراعنة

روي كين
روي كين
إسراء أشرف

وجّه أسطورة الكرة الإيرلندية روي كين انتقادات حادة للقرار التحكيمي الذي شهدته مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، معتبرًا أن إلغاء هدف الفراعنة بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) أثار الكثير من علامات الاستفهام.

وأكد كين أن مثل هذه القرارات في المباريات الإقصائية يجب أن تستند إلى أخطاء واضحة لا تحتمل الجدل، مشيرًا إلى أن اللقطة التي أُلغي بسببها هدف منتخب مصر لم تكن تستدعي، من وجهة نظره، إلغاء الهدف.

وأوضح النجم الإيرلندي السابق أن التركيز بعد المباراة انصرف إلى الجدل التحكيمي بدلًا من الحديث عن الأداء داخل الملعب، معتبرًا أن الحكم أصبح محور الاهتمام، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي من استخدام تقنية الفيديو.

وأضاف أن تقنية الـVAR وُجدت لتصحيح الأخطاء الواضحة، لا للبحث عن أسباب تؤدي إلى إلغاء الأهداف، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تؤثر بشكل مباشر في سير المباريات، وقد تغير مصير البطولات الكبرى.

وأشار كين إلى أن لاعبي منتخب مصر قدموا ما عليهم داخل الملعب، لكنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة قرار تحكيمي مثير للجدل، لافتًا إلى أن الجماهير باتت تشعر بالإحباط بسبب الطريقة التي تُستخدم بها تقنية الفيديو في بعض المباريات.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا عقب إلغاء هدف للفراعنة، وهو القرار الذي أثار ردود فعل واسعة داخل الأوساط الرياضية العالمية.

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