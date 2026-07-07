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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سامح سعد: السياحة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات العالمية

السياحة
السياحة
محمود محسن

أكد سامح سعد، مستشار وزير السياحة الأسبق، أن الموسم السياحي الحالي يشهد أداءً قويًا، خاصة في منطقة الساحل الشمالي، التي سجلت الفنادق بها نسب إشغال مرتفعة بالتزامن مع التوسع في الطاقة الفندقية واستمرار إضافة مشروعات جديدة إلى المقصد السياحي المصري.

وقال سامح سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن القطاع السياحي يواصل تحقيق معدلات إيجابية رغم الظروف العالمية والإقليمية المتغيرة، مشيرًا إلى أن المقاصد المصرية ما زالت تحافظ على قدرتها في جذب الزوار بفضل تنوع المنتج السياحي وتطور الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن السياحة الثقافية تأثرت خلال الفترة الماضية نتيجة عدد من العوامل الخارجية، من بينها التوترات الجيوسياسية وانشغال الأسواق الدولية بفعاليات عالمية كبرى، إلا أن مصر تمكنت من الحفاظ على حركة سياحية جيدة مقارنة بالتحديات التي تواجه القطاع عالميًا.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الاستثمار في البنية الأساسية السياحية، خاصة من خلال زيادة أعداد الغرف الفندقية وتطوير وسائل النقل، حتى تتمكن مصر من استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين وتحقيق مستهدفات النمو.

وشدد مستشار وزير السياحة الأسبق على أهمية التزام جميع المنشآت السياحية بمعايير الأمن والسلامة، لافتًا إلى أن استيفاء اشتراطات الحماية المدنية ومكافحة الحرائق يمثل عنصرًا رئيسيًا في تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة السائحين.

استمرار العمل على رفع الطاقة الاستيعابية

وأشار إلى أن مؤشرات القطاع السياحي المصري تسير في مسار إيجابي، مع استمرار العمل على رفع الطاقة الاستيعابية وتطوير المقاصد المختلفة بما يدعم مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

سامح سعد وزير السياحة الساحل الشمالي الطاقة الفندقية المقصد السياحي

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