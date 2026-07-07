غرفة السياحة تجهز تقريرا بمقترحات الشركات لموسم العمرة تمهيدا لمناقشته مع اللجنة العليا للحج

اختتمت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة سلسلة اجتماعاتها الموسعة مع شركات السياحة العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة بمختلف المحافظات ، انعقد اللقاء الختامي في مقر الغرفة الرئيسية بالقاهرة، جاء ذلك في ختام جولة ميدانية شملت عددًا من المحافظات، استهدفت اللقاءات فتح حوار مباشر مع أصحاب الشركات والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم بشأن الاستعدادات للموسم الجديد للعمرة وتطوير منظومة العمل بالسياحة الدينية.



شارك في الاجتماع أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، ويسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات، إلى جانب عدد كبير من أصحاب ومسؤولي شركات السياحة



وقد كلف أحمد إبراهيم ادارة السياحة الدينية بالغرفة بالتواصل مع كافة شركات السياحة التي لم تتمكن من حضور اجتماعات اللجنة لتلقي مقترحاتها وأفكارها بشكل عاجل.

اللجنة العليا للحج والعمرة



ومن المنتظر أن تقوم اللجنة بعرض الأفكار والمقترحات التي توصلت إليها الاجتماعات على اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار برئاسة الأستاذة سامية سامي مساعد الوزير لشؤون الشركات تمهيدا لإصدار الضوابط المنظمة لموسم العمرة الجديد

تطوير مستمر



وأكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية، أن الاجتماعات التي عُقدت خلال الفترة الماضية بالقاهرة والمحافظات حققت أهدافها في تعزيز التواصل المباشر مع الشركات وإشراكهم في مناقشة مختلف الملفات المرتبطة بموسمي الحج والعمرة، بما يضمن الاستفادة من الخبرات العملية للشركات العاملة بالسوق والخروج برؤية متكاملة تدعم تطوير القطاع وتواكب المتغيرات المتسارعة في سوق السياحة الدينية.



وشهد الاجتماع الختامي استعراض أبرز الملاحظات والمقترحات التي طرحتها الشركات خلال اللقاءات السابقة، والتي تناولت آليات العمل خلال موسم العمرة الجديد، وسبل التعامل والتوافق مع المتغيرات التنظيمية واللوائح السعودية، وآليات التعاون بين الشركات بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والحفاظ على استقرار السوق السياحي، كما تم الاتفاق على إصدار الضوابط المنظمة للموسم في أقرب وقت لسرعة بدء الموسم



وأكد المشاركون أهمية البناء على النجاحات التي حققتها منظومة الحج والعمرة خلال المواسم الماضية، والعمل على تطوير آليات التنفيذ بما يتلاءم مع المستجدات والمتطلبات التنظيمية، مع الحفاظ على الدور الريادي لشركات السياحة المصرية باعتبارها الجهة القانونية المنوط بها تنظيم رحلات العمرة.

مواجهة الكيانات غير الشرعية

وفي ملف مكافحة الكيانات غير الشرعية، جددت اللجنة تأكيدها على استمرار الجهود المبذولة للتصدي للسماسرة والجهات غير المرخصة التي تمارس أنشطة الحج والعمرة بالمخالفة للقانون، لما تمثله من مخاطر على المواطنين وعلى الشركات السياحية الملتزمة.



وتم عرض الجهود التي تقوم بها لجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية برئاسة الاستاذ وليد خليل عضو مجلس إدارة الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم التوافق على ضرورة استمرار حملات الرصد والمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع توسيع نطاق التعاون مع شركات السياحة بالمحافظات لدعم تلك الجهود وتعزيز الوعي بأهمية التعامل مع الشركات المرخصة فقط.

وفي ختام الاجتماع، وجهت لجنة السياحة الدينية الشكر إلى جميع شركات السياحة التي شاركت في اللقاءات التي عقدتها اللجنة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن حجم المشاركة والتفاعل الذي شهدته الاجتماعات يعكس حرص الشركات على تطوير القطاع والعمل بروح الشراكة والتعاون، بما يسهم في تحقيق موسم عمرة ناجح ومتميز وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.