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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمراكز الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تكثيف الجهود على مدار اليوم لرش الناموس والحشرات الطائرة بالمواد الكيماوية اللازمة، بما يحقق بيئة صحية آمنة للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ شنت الأجهزة التنفيذية بحي ثان الزقازيق تنفيذ حملة رش ضبابي ، استهدفت مناطق (القومية - طلبة عويضة )، وذلك لضمان القضاء على بؤر تكاثر الحشرات وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وفي مركز ههيا قاد أيمن هيكل رئيس المركز حملات مكثفة لرش  قرية (حوض نجيح بالزرزمون) ، وذلك ضمن خطة متكاملة للحد من انتشار الحشرات والحفاظ على بيئة صحية ونظيفة.

وفي مركز صان الحجر تابع ممدوح أنور رئيس المركز، تنفيذ حملات الرش المكثفة التي شملت منطق (قرية حر الهاويس- شارع البحر - وسط المدينة ) ، لضمان القضاء على الحشرات في مهدها والحد من انتشارها خلال فصل الصيف.

وشهد مركز ديرب نجم قيادة أحمد ضاحي رئيس المركز حملات مكثفة لرش شوارع ( ديرب البلد باحياءها ) ومناطق متفرقة بالمدينة ، وذلك ضمن خطة متكاملة للحد من انتشار الحشرات والحفاظ على بيئة صحية ونظيفة.

أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لعمليات الرش بشكل يومي ومنتظم، وعدم التهاون في تنفيذ الخطط الموضوعة، مع عرض تقارير دورية بمعدلات الأداء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والحفاظ على السلامة والصحة للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء الناموس والحشرات

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تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمراكز الشرقية

رش الناموس
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