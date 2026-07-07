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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام شاهين تدعم ليلى علوي في العرض الخاص لـ«ابن مين فيهم؟» برسالة مؤثرة

الهام شاهين
الهام شاهين
يمنى عبد الظاهر

حرصت الفنانة إلهام شاهين على دعم صديقتها الفنانة ليلى علوي، بحضور العرض الخاص لفيلم «ابن مين فيهم؟»، الذي أُقيم مساء الإثنين، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن. 


 

ونشرت إلهام صور لها من العرض الخاص على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك وعلقت عليها وكتبت: "الف الف مبرووووووووووك صديقتى الجميلة، النجمه ليلى علوى وكل أبطال فيلم إبن مين،النجم بيومى فؤاد والنجمات رانيا يوسف وإنتصار وويزو، والشاب الرائع أحمد عصام السيد، فيلم جميل، أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح".

فيلم ابن مين فيهم؟، تدور احداثه فى اطار كوميدى، تأليف لؤى السيد، إخراج هشام فتحى، بطولة ليلى علوى وبيومى فؤاد وأحمد عصام السيد وهالة فاخر، وضيوف الشرف شيماء سيف، دينا ويزو، رانيا يوسف، انتصار، بمشاركة محمد طعيمة وزينة منصور وداليا العمرى.

تدور أحداث الفيلم حول المحامية ماجدة -ليلى علوى- التى تقوم بإخبار رشدى- بيومى فؤاد- وهو رجل أعمال مستهتر، بأن عمته- هالة فاخر- توفيت وتركت له ثروتها بالكامل، لكنه لن يحصل على هذه الثروة إلا بشرط واحد، وهو أن يجد ابنه الذى أنجبه من إحدى زيجاته العابرة المتعددة، وهو لا يعلم عنه شيئًا. وحينها تدخل حياته المحامية الصارمة ماجدة- ليلى علوى- فيؤدى هذا الصدام بينهما إلى سلسلة من المواقف المعقدة والكوميدية فى رحلتهما للبحث عن ابنه ليستعرض الفيلم موضوعات مهمة مثل المسؤولية والعلاقات والروابط غير المتوقعة.

الفنانة إلهام شاهين ابن مين فيهم نجوم الفن أبطال فيلم إبن مين بيومى فؤاد شيماء سيف

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