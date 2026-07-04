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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام شاهين عن فوز منتخب مصر: 3 يوليو يوم تاريخي

إلهام شاهين
إلهام شاهين
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة إلهام شاهين تعليقا على فيديو احتفالها بفوز منتخب مصر وتأهله الى دور الـ 16 فى بطولة كأس العالم. 

وقالت إلهام شاهين : “3 يوليو يوم تاريخي في حياة مصر.. في عام 2013 منذ 13 سنة انتصرنا على الجماعة الإرهابية التي خطفت مصر، وعادت إلينا مصرنا الغالية التي نعشق ترابها.. والآن يوم 3 يوليو ننتصر انتصار رائع يؤهلنا للدور 16 في كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخنا.. حبيت 3 يوليو.. يوم جميل فرح قلوب كل المصريين وكل أشقائنا بالوطن العربي.. ربنا يخلينا لبعض ونفرح دائمًا مع بعض.. بحب رقم 3 ورقم 13.. نستحق الفرح ومصر تستحق هذه المكانة التي تليق بها وبحضارتها العظيمة.. تحيا مصر”. 

إلهام شاهين تصور فيلم “حين يكتب الحب” 

وانضمت الفنانة إلهام شاهين لأبطال الفيلم السينمائي الجديد  "حين يكتب الحب".

يشارك في بطولة فيلم "حين يكتب الحب" عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد الفيشاوي ومعتصم النهار وجميلة عوض وشيري عادل ومحسن بن منصور وسارة بركة وإلهام صفي الدين وشريف حافظ وعدد آخر من الفنانين.

فيلم "حين يكتب الحب" من تأليف سجى محمد الخليفات وإنتاج نايف عبد الله ومن إخراج محمد هانى، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.

أعمال إلهام شاهين

وكان آخر أعمال إلهام شاهين، مسلسل سيد الناس، والذي عرض رمضان قبل الماضي.

مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان،  علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة  محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .

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