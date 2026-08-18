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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صور تذكارية لجهاز بيراميدز الجديد تحت قيادة موكوينا| شاهد

الجهاز الفنى لفريق بيراميدز
الجهاز الفنى لفريق بيراميدز
حسن العمدة

حرص الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بقيادة الجنوب إفريقي رولان موكوينا على إلتقاط صورة تذكارية عقب الإنتهاء من المؤتمر الصحفى الذى انغقد فى استاد الدفاع الجوى.

وشهد المؤتمر الصحفى تواجد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيرامديز إضافة إلى الجهاز الفني الجديد تحت قيادة موكوينا.

كان الجنوب إفريقي رولان موكوينا أعلن قائمة بيراميدز المحلية للموسم الجديد بالأرقام والتى جاءت القائمة على النحو التالي:

أحمد الشناوي 1
محمود مرعي 3
أحمد سامي 4
حامد حمدان 5
أسامة جلال 6
يوسف أوباما 7
محمود صابر 8
أحمد عبد القادر 9
مصطفى فتحي 11
أحمد توفيق 12
أحمد نذير بو علي 13
مهند لاشين 14
محمد الشيبي 15
زياد هيثم 16
محمود زلاكة 17
وليد الكرتي 18
عبد الرحمن مجدي 20
محمد حمدي 21
ناصر ماهر 22
أحمد عاطف قطة 23
خالد عوض 24
عودة فاخوري 25
دودو الجباس 26
محمود جاد 28
كريم حافظ 29
مصطفى زيكو 30
حازم جمال 31
إيفرتون داسيلفا 32
إياد العسقلاني 34
أحمد فوزي 35
حسن طارق 37
علي حمودة 38
يوسف ميشو 39
زياد سعودي 40

بيراميدز رولان موكوينا ممدوح عيد المؤتمر الصحفى الدورى

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