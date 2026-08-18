رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع الجزائري أحمد نذير بو علي

أعلن نادي بيراميدز التعاقد بشكل رسمي مع المهاجم الدولي الجزائري أحمد نذير بو علي قادما من صفوف نادي جيور المجري ليكون أحد الصفقات الجديدة في الموسم الجديد.

في إطار خطة إدارة نادي بيراميدز لدعم فريق الكرة الأول بأفضل العناصر في كل المراكز في ظل الارتباطات العديدة محليا وقاريا خلال الموسم الجديد.

ونجح الكابتن عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي، في الحصول على توقيع الدولي الجزائري على عقود انتقاله إلى صفوف نادي بيراميدز.

وأحمد نذير بو علي من مواليد 17 أبريل من عام 2000 حيث يبلغ من العمر 26 عاما، ويعد من أهم المهاجمين في أفريقيا خلال الفترة الماضية في ظل التألق مع منتخب الجزائر.

بدأ بو علي مشواره مع كرة القدم في صفوف نادي بارادو الجزائري، ومنه انتقل إلى نادي شارلروا البلجيكي، ثم اللعب في الدوري المجري قبل أن ينتقل إلى نادي بيراميدز.

ولعب بو علي مع منتخب الجزائر 5 مباريات دولية وسجل هدفا بقميص الخضر في نهائيات كأس العالم الأخيرة كان في شباك منتخب الأردن في دور المجموعات.