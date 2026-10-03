قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش اليمني ينفذ 71 عملية استهداف دقيقة ضد ميليشيا الحوثي الارهابية
سمير فرج يكشف خطة القوات المصرية لإبطال مواسير النابالم بخط بارليف
دعاء للميت مع أذان الفجر.. أدعية للمتوفى بالمغفرة والرحمة
لم يتحرك .. اعرف سعر الذهب الآن
غيرتي بطارية السيارة وبتفضى بسرعة؟.. العيب ممكن يكون هنا
أول تعليق أمريكي على إطلاق صاروخ كوريا الشمالية باتجاه نظيرتها الجنوبية
ترامب : الحرب مع إيران ستنتهي قريبا و أسعار النفط ستهبط
تصعيد غير مسبوق من ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية
مفاجأة وادي العقيق.. ما سر المكان الذي ارتبط بتاريخ المدينة المنورة؟
حدث نادر .. الجيش الأمريكي في إجازة بقرار من البنتاجون لهذا السبب
متحدث لجنة إغاثة غزة: مصر أنشأت 18 مخيمًا تستوعب أكثر من 70 ألف عائلة
هل اشتراط التأمين على الحياة في القرض من الربا؟.. دار الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

غيرتي بطارية السيارة وبتفضى بسرعة؟.. العيب ممكن يكون هنا

بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا
بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا
أسماء عبد الحفيظ

تعتبر بطارية السيارة من أهم الأجزاء المسؤولة عن تشغيل المحرك والأنظمة الكهربائية، لكن إذا فوجئتِ بأن العربية لا تعمل في الصباح رغم شحن البطارية أو تغييرها مؤخرًا، فلا يعني ذلك بالضرورة أن البطارية هي سبب المشكلة.

بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا 

في بعض الحالات، يكون السبب وجود استهلاك كهربائي مستمر والسيارة متوقفة، أو مشكلة في نظام الشحن، أو عطل في أحد المكونات الكهربائية، ولذلك فإن تغيير البطارية دون معرفة السبب الحقيقي قد يؤدي إلى تكرار المشكلة.

أسباب بتخلي بطارية العربية تفضى باستمرار

1- وجود استهلاك كهربائي والسيارة متوقفة

من أكثر الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى تفريغ البطارية وجود جهاز أو دائرة كهربائية تستمر في سحب التيار بعد إيقاف السيارة.

وقد يكون السبب مرتبطًا بإضاءة داخلية لا تنطفئ، أو صندوق الأمتعة، أو بعض الإضافات الكهربائية، أو أجهزة تم تركيبها بعد شراء السيارة.

وفي هذه الحالة قد تبدو البطارية وكأنها تالفة، بينما المشكلة الأساسية هي أن شحنة البطارية تُستهلك أثناء توقف السيارة.

2- الدينامو لا يشحن البطارية بالشكل الكافي

الدينامو أو مولد السيارة مسؤول عن إنتاج الكهرباء أثناء تشغيل المحرك والمساعدة في إعادة شحن البطارية.

إذا كان هناك عطل في نظام الشحن، فقد تعمل السيارة بعد شحن البطارية أو توصيلها ببطارية أخرى، ثم تعود المشكلة مرة أخرى بعد فترة.

ولهذا يجب فحص نظام الشحن قبل الحكم على البطارية بأنها تالفة.

3- السير المرتبط بالدينامو فيه مشكلة

في السيارات التي تعتمد على سير لتشغيل الدينامو، يمكن أن يؤدي وجود مشكلة في السير إلى التأثير على عملية الشحن.

وقد تشمل المشكلة ارتخاء السير أو تلفه، لذلك لا يقتصر فحص نظام الشحن على البطارية والدينامو فقط.

4- أطراف البطارية متسخة أو متآكلة

وجود تآكل أو اتساخ شديد حول أقطاب البطارية قد يؤثر في جودة الاتصال الكهربائي.

وقد يؤدي ضعف الاتصال إلى ظهور أعراض تشبه ضعف البطارية، مثل صعوبة تشغيل السيارة أو عدم انتظام عمل الأنظمة الكهربائية.

لذلك يجب فحص أطراف البطارية والتأكد من نظافتها وثباتها، مع ترك التعامل مع الأجزاء الكهربائية لفني مختص إذا لم تكن لديكِ خبرة بذلك.

5- البطارية نفسها قد تكون انتهى عمرها

رغم أن المشكلة ليست دائمًا في البطارية، فإن عمر البطارية يظل عاملًا مهمًا.

مع مرور الوقت تقل قدرة البطارية على الاحتفاظ بالشحن، وقد تظهر المشكلة بشكل أكبر في الصباح أو بعد ترك السيارة لفترة طويلة.

ولهذا لا يكفي شحن البطارية لمعرفة حالتها، بل يجب اختبار قدرتها على الاحتفاظ بالشحنة وتقديم تيار التشغيل المطلوب.

6- السيارة لا تُستخدم لفترات طويلة

ترك السيارة متوقفة لفترات طويلة قد يؤدي إلى انخفاض شحنة البطارية، لأن بعض الأنظمة الإلكترونية تظل بحاجة إلى قدر محدود من الطاقة حتى والسيارة مغلقة.

وإذا تكرر ترك السيارة لفترات طويلة، فقد تحتاج البطارية إلى فحص أو شحن مناسب وفق توصيات الشركة المصنعة.

7- تركيب أجهزة أو إكسسوارات كهربائية إضافية

تركيب أجهزة مثل أنظمة الصوت، الشاشات، أجهزة التتبع أو غيرها من الإضافات الكهربائية بطريقة غير صحيحة قد يؤدي إلى استهلاك غير طبيعي للكهرباء.

لذلك إذا بدأت مشكلة تفريغ البطارية بعد تركيب جهاز جديد، فمن المهم فحص التوصيلات ونظام الكهرباء.

إزاي تعرفي إن المشكلة مش من البطارية؟

إذا كانت البطارية جديدة أو اجتازت اختبار الحالة، ومع ذلك تفرغ باستمرار، فمن الأفضل عدم تغييرها مرة أخرى قبل معرفة السبب.

الفحص الصحيح يبدأ بقياس حالة البطارية، ثم فحص نظام الشحن، وبعد ذلك البحث عن أي استهلاك كهربائي غير طبيعي والسيارة متوقفة.

كما يجب تجربة تشغيل السيارة ومراقبة ظهور علامات أخرى، مثل ضعف الإضاءة أو ظهور تحذير متعلق بنظام الشحن على لوحة العدادات.

متى تحتاج العربية لفني كهرباء سيارات؟

إذا كانت البطارية تفرغ بشكل متكرر رغم شحنها، أو إذا احتجتِ إلى توصيلها ببطارية أخرى باستمرار حتى تعمل السيارة، فمن الأفضل فحص السيارة لدى فني متخصص بدلًا من الاستمرار في تغيير البطارية.

كما أن وجود رائحة احتراق، أو أسلاك ساخنة، أو دخان، أو مشاكل كهربائية متعددة يستدعي إيقاف السيارة وفحصها سريعًا.

والأهم هو عدم افتراض أن البطارية هي سبب المشكلة لمجرد أنها تفرغ؛ فقد يكون العطل في نظام الشحن أو في دائرة كهربائية تستنزف الطاقة والسيارة متوقفة.

بطارية العربية بطارية العربية بتفضى كل يوم العطل العطل ممكن مش من البطارية البطارية أسباب بتخلي بطارية العربية تفضى باستمرار بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى العيب ممكن يكون هنا بطارية السيارة بتفضى أسباب ضعف بطارية السيارة بطارية السيارة لا تشحن أسباب تفريغ البطارية دينامو السيارة كهرباء السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

إنستاباي

حدود التحويل من إنستاباي 2026

التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

راوتر

الراوتر القديم مش خردة.. 5 استخدامات ستدهشك داخل المنزل

بن غفير

وجبة أسير فلسطيني.. بن غفير يسافر لمدة 3 ساعات إلى سجن كتسيعوت بسبب 8 حبات زيتون

معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية

حالة طبية نادرة.. استخراج كتلة «جنين داخل جنين» من معدة طفلة بمعهد الكبد القومي بالمنوفية

ترشيحاتنا

غزة

متحدث اللجنة المصرية لإغاثة غزة: عجز كبير بالمستلزمات الطبية.. وعيادات متنقلة لدعم المستشفيات

الضرائب

معاون الضرائب العقارية: مسار بديل على التطبيق لتحديد موقع الوحدة.. ولا محاسبة عن سنوات سابقة في هذه الحالة

لميس الحديدي

لميس الحديدي: مد مهلة الضرائب العقارية حتى نهاية العام.. ووزير المالية يستجيب لشكاوى المواطنين

بالصور

غيرتي بطارية السيارة وبتفضى بسرعة؟.. العيب ممكن يكون هنا

بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا
بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا
بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا

بتحوشي فلوسك في البيت؟.. 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها .. أفضل طريقة لحفظ النقود بالمنزل

بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها
بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها
بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بخفقان في القلب أحيانًا؟

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟

قبل ما تشتري عربية مستعملة.. 7 علامات تكشف إنها كانت غارقة

قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة
قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة
قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد