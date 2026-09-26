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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج القوس حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.. لا تحول الحماس إلى مخاطرة

برج القوس
برج القوس
أسماء عبد الحفيظ

يأتي حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 لمولوديأتي حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 لمولود برج القوس في فترة تركز فلكيًا على الإبداع والعلاقات الاجتماعية والطموحاتفي فترة تركز فلكيًا على الإبداع والعلاقات الاجتماعية والطموحات الشخصية، بالتزامن مع اكتمال القمر في الحمل.

برج القوس حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026

وقد تشعر اليوم برغبة في العودة إلى نشاط تحبه أو مشروع كنت قد ابتعدت عنه بسبب المسؤوليات.

نصيحة برج القوس

استمتع بالفكرة، لكن لا تحول الحماس إلى مخاطرة غير محسوبة، إذا كانت لديك رغبة في إنفاق مبلغ كبير أو الدخول في مشروع جديد، ضع حدًا واضحًا للخسارة التي تستطيع تحملها قبل اتخاذ القرار.

برج القوس حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026

قد يكون اليوم مناسبًا لإعادة اكتشاف شيء يمنحك المتعة أو يجعلك تشعر بأنك أكثر قربًا من نفسك. وربما تتذكر هدفًا شخصيًا تركته جانبًا.

لكن لا تسمح للحماس بأن يجعلك تهمل مسؤوليات أساسية. التوازن بين المتعة والالتزام سيكون مهمًا.

صفات برج القوس

يرتبط القوس في علم التنجيم بحب المغامرة والتعلم والسفر والبحث عن التجارب الجديدة. ويميل مولوده إلى الصراحة والتفاؤل.

وقد تكون المبالغة أو الاندفاع أو عدم الاهتمام بالتفاصيل من التحديات التي تنسب إليه.

مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس الفنان خالد الصاوي، والفنانة نيللي كريم، والفنان العالمي براد بيت، والمغنية العالمية تايلور سويفت وفق تواريخ الميلاد المتداولة.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني

قد تظهر فكرة جديدة في العمل تستحق الدراسة. لا ترفضها ولا تنفذها فورًا؛ اكتب المزايا والعيوب وحدد الموارد المطلوبة.

إذا كنت تفكر في تغيير مهني، اجمع المعلومات عن البدائل قبل اتخاذ قرار نهائي.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفي

عاطفيًا، قد تبحث عن علاقة فيها مساحة للحركة والمرح. إذا كنت مرتبطًا، جدد الروتين بنشاط مشترك.

أما إذا كنت غير مرتبط، فقد تنجذب إلى شخص مختلف عن اختياراتك السابقة، لكن لا تتعجل في تحديد مستقبل العلاقة.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي

الحركة مفيدة لك، لكن لا تجعل النشاط البدني وسيلة للهروب من الإرهاق. احرص على النوم والترطيب والراحة.

برج القوس وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

قد تتجه الفترة المقبلة إلى تنشيط موضوعات الإبداع والهوايات والعلاقات الاجتماعية وفق القراءة الفلكية، بينما يساعدك الانتقال التدريجي في الكواكب على إعادة ترتيب خططك.

والأفضل عمليًا أن تحول أي فكرة جديدة إلى خطة صغيرة قابلة للتجربة قبل الالتزام بها بشكل كامل.

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