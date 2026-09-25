ميناء دمياط يشارك في المظاهر الاحتفالية باليوم البحري العالمي 2026

شاركت هيئة ميناء دمياط في المظاهر الاحتفالية باليوم البحري العالمي لعام 2026 من خلال إضاءة مبنى الهيئة باللون الأزرق، تلبيةً لدعوة المنظمة البحرية الدولية IMO بمشاركة الموانئ والمنشآت البحرية حول العالم في الاحتفال بهذه المناسبة الدولية.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء ، في بيان اليوم /الجمعة/، أن مشاركة هيئة ميناء دمياط تأتي بالتزامن مع احتفالات الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية والعاملين في القطاع البحري باليوم البحري العالمي، والذي يُحتفل به هذا العام تحت شعار (من السياسة إلى الممارسة: تعزيز التميز البحري).. موضحا أن شعار هذا العام يعكس أهمية الانتقال من وضع السياسات والمعايير البحرية إلى تطبيقها بصورة عملية، بما يسهم في تعزيز السلامة والكفاءة والاستدامة والتميز في مختلف أنشطة القطاع البحري.
وأشار البيان إلى أن هيئة ميناء دمياط تحرص على المشاركة في هذه المناسبة الدولية التي تسلط الضوء على الدور المحوري للنقل البحري في دعم حركة التجارة العالمية، وتعزز الوعي بأهمية الالتزام بالمعايير والممارسات الدولية الرامية إلى تطوير منظومة العمل البحري، موضحا أن إضاءة مبنى هيئة ميناء دمياط باللون الأزرق تأتي كأحد المظاهر الاحتفالية التي تشارك بها الموانئ والمنشآت البحرية حول العالم، تعبيرًا عن الاحتفاء باليوم البحري العالمي ودعمًا للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التميز في القطاع البحري.