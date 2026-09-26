فرنسا تفوز على تركيا بهدف في دوري الأمم الأوروبية

فاز منتخب فرنسا على نظيره تركيا، بهدف نظيف، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

سجل هدف فرنسا كيليان مبابي في الدقيقة 54.

وحصل أوجورجان تشاكير، حارس تركيا على بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل تركيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوجورجان تشاكير.

خط الدفاع: زكي تشيليك – ميريح ديميرال – عبد الكريم بردكجي.

خط الوسط: أوجور آيدين – صالح أوزجان – إسماعيل يوكسك – فيردي كاديوعلو.

خط الهجوم: أردا جولر – جان أوزون – باريش ألبير يلماز.

فيما جاء تشكيل منتخب فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جول كوندي – دايوت أوباميكانو – ماكسونس لاكروا – آدريان تروفيرت.

خط الوسط: ريان شرقي – كواديو كونيه – أدريان رابيو.

خط الهجوم: مايكل أوليسه – عثمان ديبمبلي – كيليان مبابي.