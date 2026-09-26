قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وثائق سرية أمريكية : السعودية لم تستبعد تطوير برنامج للأسلحة النووية
هشام يكن يحذر بعد تعادل مصر وأنجولا: اختيارات حسام حسن كلها غلط
ناس كتيرة بتسأل عليا.. توفيق عبد الحميد يطمئن جمهوره : أنا بخير
بيان مصر أمام الأمم المتحدة | الأمن المائي قضية وجودية ومن حقنا حمايته .. النيل شريان حياة للمجتمع المصري عبر التاريخ
أخبار التوك شو | أبو العينين يطالب بتشريعات دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي..مصطفى مدبولي: السلام لا يبنى على اقتلاع شعب من أرضه
الأهلي: ليس من حق المدير الفني لمنتخب مصر التطاول على أي لاعب
الأهلي يفتح النار على حسام حسن: مدرب المنتخب ضرب بالمصلحة العامة عرض الحائط
ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على زامبيا
مدبولي: الأمن المائي لمصر قضية وجودية وحقنا كدولة في حمايته مكفول دوليًا
تصفيات أمم إفريقيا.. منتخب مصر يحصد نقطة بعد التعادل مع منتخب أنجولا
رؤساء أركان تركيا وباكستان والسعودية يبحثون تعزيز التعاون العسكري بالرياض
فرنسا تفوز على تركيا بهدف في دوري الأمم الأوروبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | أبو العينين يطالب بتشريعات دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي..مصطفى مدبولي: السلام لا يبنى على اقتلاع شعب من أرضه

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

رئيس الوزراء: أتوجه بخالص الشكر والتقدير لـ أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر ستبقى داعمة لكل جهد يعيد الثقة لإصلاح النظام العالمي.

التأمين الصحي الشامل بالمنيا: مستشفى سمالوط التخصصي تضم 136 سريرا و42 ماكينة غسيل كلوي

قال الدكتور أحمد شفيق مدير عام الإدارة العامة للطوارئ والرعاية الحرجة بالهيئة العامة للرعاية الصحية ومنسق مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا.

ضوابط إعادة التبرع بالكلى..الدكتور حسام موافي يوضح

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، ضوابط إعادة التبرع بالكلى، مؤكدًا أن الشخص الذي تبرع بإحدى كليتيه لا يمكنه التبرع مرة أخرى، بعدما أصبح يعيش بكلية واحدة.

يجب أن يخدم البشرية.. النائب محمد أبو العينين يطالب بتشريعات دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي

دعا النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إلى وضع أطر وتشريعات واضحة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي.

سكر التموين مستمر بالسعر المدعوم عند 12.5 جنيه.. تفاصيل

قالت الإعلامية لميس الحديدي إنها وصلها رد من شريف فاروق، وزير التموين، حول مناقشة زيادة أسعار السكر التي كانت قد ناقشتها في الفقرة الأخيرة يوم الإثنين الماضي، بعد الحديث عن فتح التصدير.

رئيس شعبة المخابز: أسعار وأوزان الخبز السياحي لا تتماشى مع واقع السوق.. ونطالب بقرارات جديدة

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات الأسعار والأوزان الخاصة بالخبز السياحي والأوروبي أصبحت لا تتماشى مع واقع السوق.

إدخال الصحفيين العاملين بالمواقع طُرح كخطوة أولى لحين حسم الالتباس القانوني

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية تمسكوا بحقهم في الحصول على عضوية كاملة في نقابة الصحفيين.

ثروت الخرباوي يكشف كواليس مفاوضات حسن البنا لتسليم أسماء أعضاء التنظيم الخاص

كشف ثروت الخرباوي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، تفاصيل جديدة بشأن الأيام الأخيرة في حياة حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان.

مصطفى مدبولي: السلام لا يبنى على اقتلاع شعب من أرضه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر تؤكد رفضها القاطع لاي محاولة لتهجير الفلسطينين من أرضه سواء من قطاع غزة أو الضفة، السلام لا يبني على اقتلاع شعب من أرضه.

رئيس الوزراء التأمين الصحي الشامل النائب محمد أبو العينين أبو العينين سكر التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

تبدأ اليوم الجمعة.. مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

منتخب مصر

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

المواعيد الشتوية للمحلات

قرار رسمي بشأن مواعيد غلق المحلات بدءًا من اليوم وهذه الفئات مستثناة

تردد قناة أون تايم سبورت

قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم إفريقيا.. اعرف الطريقة

سعر الذهب

1200 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-9-2026.. عيار 21 يصعد لهذا المستوى

سعر الدولار

بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم الجمعة 25-9-2026

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | تشخيص أورام الدماغ في ساعتين بأختبار جديد.. احرص على تناول هذه المشروبات صباحا لدعم صحة الكلى

مافنز الشوفان

طريقة عمل مافنز الشوفان لأطفالك في البيت

الانتفاخ

طعام غير متوقع يقوى العضلات ويعالج الانتفاخات

بالصور

حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الثور حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.. حفاظ على طاقتك لنفسك

برج الثور حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026..اختَر أمرًا واحدًا يشغلك
برج الثور حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026..اختَر أمرًا واحدًا يشغلك
برج الثور حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026..اختَر أمرًا واحدًا يشغلك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.. تنظيم النوم والراحة

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الأسد حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.. راجع الجوانب المالية والتنظيمية

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

المزيد