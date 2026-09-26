أخبار التوك شو | أبو العينين يطالب بتشريعات دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي..مصطفى مدبولي: السلام لا يبنى على اقتلاع شعب من أرضه

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

رئيس الوزراء: أتوجه بخالص الشكر والتقدير لـ أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر ستبقى داعمة لكل جهد يعيد الثقة لإصلاح النظام العالمي.

التأمين الصحي الشامل بالمنيا: مستشفى سمالوط التخصصي تضم 136 سريرا و42 ماكينة غسيل كلوي

قال الدكتور أحمد شفيق مدير عام الإدارة العامة للطوارئ والرعاية الحرجة بالهيئة العامة للرعاية الصحية ومنسق مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا.

ضوابط إعادة التبرع بالكلى..الدكتور حسام موافي يوضح

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، ضوابط إعادة التبرع بالكلى، مؤكدًا أن الشخص الذي تبرع بإحدى كليتيه لا يمكنه التبرع مرة أخرى، بعدما أصبح يعيش بكلية واحدة.

يجب أن يخدم البشرية.. النائب محمد أبو العينين يطالب بتشريعات دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي

دعا النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إلى وضع أطر وتشريعات واضحة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي.

سكر التموين مستمر بالسعر المدعوم عند 12.5 جنيه.. تفاصيل

قالت الإعلامية لميس الحديدي إنها وصلها رد من شريف فاروق، وزير التموين، حول مناقشة زيادة أسعار السكر التي كانت قد ناقشتها في الفقرة الأخيرة يوم الإثنين الماضي، بعد الحديث عن فتح التصدير.

رئيس شعبة المخابز: أسعار وأوزان الخبز السياحي لا تتماشى مع واقع السوق.. ونطالب بقرارات جديدة

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات الأسعار والأوزان الخاصة بالخبز السياحي والأوروبي أصبحت لا تتماشى مع واقع السوق.

إدخال الصحفيين العاملين بالمواقع طُرح كخطوة أولى لحين حسم الالتباس القانوني

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية تمسكوا بحقهم في الحصول على عضوية كاملة في نقابة الصحفيين.

ثروت الخرباوي يكشف كواليس مفاوضات حسن البنا لتسليم أسماء أعضاء التنظيم الخاص

كشف ثروت الخرباوي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، تفاصيل جديدة بشأن الأيام الأخيرة في حياة حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان.

مصطفى مدبولي: السلام لا يبنى على اقتلاع شعب من أرضه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر تؤكد رفضها القاطع لاي محاولة لتهجير الفلسطينين من أرضه سواء من قطاع غزة أو الضفة، السلام لا يبني على اقتلاع شعب من أرضه.