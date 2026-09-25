ثروت الخرباوي: الإخوان اقتبسوا من الشيعة زواج المتعة والمعاريض

قال ثروت الخرباوي الباحث في شؤون الإسلام السياسي إن هناك أموالا كثيرة دخلت إلى جماعة الإخوان الإرهابية لدعم الأشقاء في فلسطين ولكنها تحولت إلى أموال لدعم الدعوة.

وأضاف الخرباوي خلال حواره ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخوان اقتبست أمرين من الشيعة، وهما زواج المتعة والمعاريض، وهو الكذب.

وأشار إلى أن عبدالحكيم عابدين قدمت بشأنه شكاوى بأنه تعرض لبعض السيدات وحاول التحرش ببعضهن.

واسترسل: حينها حقق في الواقعة وثبتت حقيقة وصحة تلك الواقعة، ولكن حسن البنا رفض الاعتراف بتلك الحقائق وأكد أن تلك الواقعة ليست صحيحة.