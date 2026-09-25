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تنافس الجليد.. رئيس مدينة بورفؤاد: جبال الملح تجذب آلاف الزوار في عطلة نهاية الأسبوع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنافس الجليد.. رئيس مدينة بورفؤاد: جبال الملح تجذب آلاف الزوار في عطلة نهاية الأسبوع

رئيس مدينة بورفؤاد : جبال الملح تجذب آلاف الزوار من مختلف المحافظات خلال عطلة نهاية الاسبوع .
رئيس مدينة بورفؤاد : جبال الملح تجذب آلاف الزوار من مختلف المحافظات خلال عطلة نهاية الاسبوع .
محمد الغزاوى

شهدت مدينة بورفؤاد، اليوم الجمعة، توافد الآلاف من الزوار القادمين من مختلف محافظات الجمهورية؛ في إطار سياحة اليوم الواحد، لزيارة عدد من معالم المدينة السياحية والتاريخية.

واستهل الزوار جولتهم بركوب المعديات التي تربط بين ضفتي بورسعيد وبورفؤاد، وحرصوا على توثيق لحظاتهم بصور تذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية، وشملت محطاتهم زيارة المجمع الإسلامي، ومسجد بورفؤاد الكبير، وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ونادي بورفؤاد الرياضي العريق، بالإضافة إلى استكشاف فيلات هيئة قناة السويس التاريخية ذات الطراز الفرنسي الفريد، وميدان الملك فؤاد، ومحكمة المختلط التاريخية، والتجول في شوارع المدينة المزدانة بالمسطحات الخضراء.

جبال الملح تجذب آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع

وفي سياق متصل، اتجه الزوار إلى «جبال الملح» بشركة النصر للملاحات، حيث قضوا أوقاتًا ممتعة وتسابقوا لالتقاط الصور التي تحاكي أجواء جبال الثلج الأوروبية، وقد اكتسبت منطقة الملاحات شهرة واسعة مؤخرًا؛ لتصبح من أبرز المزارات السياحية في بورسعيد.
 

وفي تصريحات لها حول الإقبال المتزايد على زيارة «جبال الملح»، أكدت سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، ريادة المدينة في هذا النوع من السياحة، مشددة على أهمية توفير كافة الخدمات للزوار؛ بهدف تنشيط السياحة الداخلية وتشجيع المزيد من الرحلات من مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أن «جبال الملح» باتت منافسًا قويًا لجبال الجليد، لما تضفيه من بهجة وسرور على الزائرين.

وأوضحت رئيس مدينة بورفؤاد الفوائد الصحية للجلوس على الملح، الذي يعمل على سحب الطاقة السلبية من الجسم ويحاكي جلسات العلاج الطبيعي، ولفتت إلى ممارسة بعض الشباب لرياضة التزلج على هذه الجبال، على غرار ما يحدث في أوروبا.

وباتت «جبال الملح» بشركة النصر للملاحات في بورفؤاد وجهة سياحية مصرية جديدة ومبتكرة، يتم الترويج لها كـ«جبال الجليد المصرية»، حيث يحرص الزوار على التزحلق والتقاط الصور الاحترافية التي توحي بالتواجد وسط الثلوج الكثيفة، بالإضافة إلى تقليد إلقاء الملح في الهواء لخلق مشهد تساقط الثلوج.

وعبر العديد من الزوار عن سعادتهم بزيارة بورسعيد وبورفؤاد، مشيدين بمقوماتهما السياحية الفريدة، وتصميمهما المعماري الأوروبي، وأجوائهما الرائعة، وأكدوا أن مدينة بورفؤاد شهدت تطورًا ملحوظًا في القطاع السياحي، وأصبحت تضم العديد من المناطق السياحية المميزة التي تحظى بانتشار واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بورفؤاد مدينة بورفؤاد جبال الملح معالم بورفؤاد

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