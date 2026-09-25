على طريقة حسام حسن.. سيسيه يثير الجدل بالاعتراض على التحكيم أمام مصر

شهدت مواجهة منتخب مصر أمام نظيره أنجولا، المقامة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2027، لقطة مثيرة مع نهاية أحداث الشوط الأول، بعدما دخل أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب أنجولا، في اعتراض حاد على حكم المباراة.

مدرب أنجولا يعترض على التحكيم

وجاءت الواقعة في الدقيقة 45+1، حيث أبدى المدرب السنغالي اعتراضه بشكل واضح على أحد القرارات التحكيمية، وسط حالة من التوتر على خط التماس خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وأثارت ردة فعل سيسيه حالة من الجدل، خاصة مع تزامنها مع الأجواء المشحونة التي شهدها الشوط الأول، في ظل اعتراضات من جانب الجهازين الفنيين على بعض القرارات التحكيمية.

وتواصلت حالة التوتر على مقاعد البدلاء قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وكان حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قد ظهر بدوره في أكثر من مناسبة خلال اللقاء معترضًا على بعض القرارات التحكيمية، لتأتي واقعة سيسيه في نهاية الشوط الأول وتزيد من سخونة المواجهة خارج الخطوط.

ويبحث منتخب مصر عن حسم المباراة لصالحه خلال الشوط الثاني، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة في ضربة البداية .

وشهد الشوط الأول مشاركة عمر مرموش بديلا لمحمود صابر في الدقيقة 40.



وضم تشكيل منتخب مصر كل من:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير

الدفاع: محمد هاني ، رامي ربيعة ، حسام عيد المجيد ، احمد فتوح

الوسط: أمام عاشور، مهند لاشين ، محمود صابر، هيثم حسن

الهجوم: محمد صلاح ، زيكو .

ويجلس على مقاعد بدلاء الفراعنة كلا من:

مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - محمد عبد المنعم - عمر فايد - علي محمود - كريم حافظ - إبراهيم عادل - أحمد سيد زيزو -عمر مرموش - حمزة عبد الكريم .