شهد مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر تخرج المجموعة (١٦٢) من الحاصلين على دورة أساسيات الكمبيوتر وبرنامجي (Word) و(Excel)، وعددهم ٢٥ خريجًا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد خريجي المركز حتى الآن إلى ٢٨٧٣ خريجًا، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واستمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل، ولا سيما في مجالات الحاسب الآلي والتحول الرقمي.

تخرج المجموعة 162 من دورة أساسيات الكمبيوتر بأكاديمية الأوقاف

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتدريب والتأهيل المستمر، وحرصها على تطوير مهارات الأئمة والعاملين بها، ورفع كفاءتهم في مختلف المجالات، بما يسهم في مواكبة متطلبات التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.

وتولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بتأهيل الأئمة وتطوير مهاراتهم الرقمية والتقنية، إلى جانب تأهيلهم العلمي والمهني، من خلال منظومة تدريبية متكاملة تستهدف بناء قدراتهم، وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات العمل الدعوي والإداري، في ضوء المستجدات المعاصرة.