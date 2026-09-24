عودة قوية لعائلة Surface.. مايكروسوفت تستعد لإطلاق أجهزة جديدة كلياً بترقيات خارقة

تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق إصدارات جديدة من أجهزتها الرائدة، وتشمل جهاز Surface Pro مقاس 12 بوصة وجهاز Surface Laptop مقاس 13 بوصة، مع ترقيات ملحوظة في الأداء.

يأتي هذا التحرك بعد أن شهدت عائلة Surface تقليصاً في خطوط إنتاجها خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع اقتراب نهاية الدورة الحياتية لأجهزة Surface Go وSurface Studio. وتركز الشركة حالياً بشكل أساسي على سلسلتي Surface Laptop وSurface Pro، مع توقعات بوصول جهاز Surface فائق الأداء (Ultra) في خريف هذا العام.

التوفر والأسعار الحالية

جهاز مايكروسوفت Copilot+ Surface Pro 12 (بمعالج Snapdragon X Plus): يتوفر حالياً في الإمارات والسعودية لدى كبرى المتاجر بسعر يبدأ من 3,699 درهمًا إماراتيًا

حزمة Copilot+ Surface Pro مقاس 13 بوصة: رُصدت في السوق الإماراتي بسعر يقارب 5,499 درهمًا إماراتيًا لدى Virgin Megastore.

الإصدارات القادمة

حددت مايكروسوفت يوم 13 أكتوبر موعداً للإطلاق العالمي و لم يتم تأكيد الأسعار الرسمية أو مواعيد التوفر الدقيقة في أسواق الإمارات، السعودية، ومصر حتى الآن. ومع ذلك، يُتوقع وصولها إلى الأسواق الإقليمية خلال أسابيع قليلة من الإطلاق العالمي و ستتاح الأجهزة عبر المتاجر الإلكترونية والمنصات الكبرى وبالإضافة إلى شركات الاتصالات الكبرى مثل "اتصالات من e&" و"du" في الإمارات، و"STC" في السعودية.