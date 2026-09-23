أحمد العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز.. وتامر أمين يعلق: «الرجالة أرقى من كده»

اعتذر الفنان أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد حالة الجدل التي صاحبت تصريحاته الأخيرة خلال ظهوره في بودكاست «قصتي» مع الإعلامي محمد قيس، موضحًا أن حديثه لم يكن يقصد به الإساءة إلى أي شخص، وأن ما جرى تداوله جاء نتيجة تفسير كلامه بعيدًا عن المعنى الذي أراده.

وجاء اعتذار أحمد العوضي بالتزامن مع انتشار مقاطع من الحلقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ربط بعض المتابعين بين حديثه عن مراحل حياته وبين علاقاته العاطفية السابقة، وهو ما دفع الفنان إلى الخروج بتوضيح عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك».

أحمد العوضي يوضح حقيقة تصريحاته

أكد أحمد العوضي أن حديثه خلال بودكاست «قصتي» لم يتضمن أي إساءة مقصودة، مشيرًا إلى أن التشبيه الذي استخدمه أثناء استعراض مراحل مختلفة من حياته كان مرتبطًا بتلك المراحل نفسها، وليس بعلاقاته العاطفية.

وقال في منشوره: «للتوضيح، لم أقصد بتاتًا بتاتًا أي معنى سيئ لأي شخص في برنامج قصتي، وكامل الاحترام للجميع».

وأضاف أن تفسير بعض تصريحاته باعتبارها تحمل معاني مرتبطة بعلاقاته السابقة لا يعكس ما كان يقصده خلال حديثه في البرنامج، مؤكدًا أن ما تناوله كان مرتبطًا بمراحل الحياة والتجارب التي مر بها.

رسالة إلى ياسمين عبدالعزيز

وخص أحمد العوضي الفنانة ياسمين عبدالعزيز بجانب من رسالته، مؤكدًا تقديره لها واحترامه لمسيرتها، إلى جانب اعترافه بالدور الذي لعبته في جانب من مشواره.

وأشار إلى أنه يحمل لها العديد من الذكريات الطيبة، مؤكدًا أنه تحدث عن تقديره لها في أكثر من مناسبة، وأنه لا يقصد من تصريحاته التقليل منها أو الإساءة إليها بأي شكل.

وكتب العوضي: «أعتذر منها إن كان البعض قد فسر كلامي بالخطأ، والاعتذار واجب ما دام قد فهم البعض الحديث بالمعنى الخاطئ».

كما أكد تقديره للفنانة، قائلًا إنه «يدين لياسمين عبدالعزيز بالكثير» في مشواره، معربًا عن احترامه لها وتمنياته لها بمزيد من النجاح والتألق.

تامر أمين يعلق على اعتذار أحمد العوضي

من جانبه، علق الإعلامي تامر أمين على موقف أحمد العوضي، خلال تقديمه برنامجه على قناة «النهار»، متناولًا توضيح الفنان واعتذاره عقب حالة الجدل التي أثارتها تصريحاته.

وقال تامر أمين: «الراجل طلع وقال إنه مكنش قصده، وقال: أنا مدين لها بالكثير في مشواري.. الستات غالية، والرجالة أرقى من كده، والراجل قال أقسم بالله ما يقصد، خلاص».

ويأتي تعليق تامر أمين بعد توضيح أحمد العوضي لموقفه، والذي أكد خلاله أن حديثه في البودكاست لم يكن يستهدف أي شخص، وأن المقصود من التشبيهات التي استخدمها كان الحديث عن مراحل حياته وليس عن علاقاته العاطفية.

كيف بدأت الأزمة؟

بدأت تفاصيل الواقعة بعد ظهور أحمد العوضي في بودكاست «قصتي» مع الإعلامي محمد قيس، حيث تحدث الفنان عن عدد من المحطات التي مر بها في حياته، وتطرق إلى السيارات التي امتلكها أو قادها في فترات مختلفة، وقام بربط قيادته للسيارات بمراحل الحياة التي مر بها.

وأوضح أحمد العوضي أنه في بداية مشواره الفني تمكن من شراء سيارة من طراز «ميتسوبيشي»، وهو ما منحه شعورًا كبيرًا بالسعادة في ذلك الوقت، وأضاف أنه يمتلك حاليًا سيارة «مرسيدس»، الأمر الذي أعاده بذاكرته إلى مشاعره تجاه سيارته الأولى، مؤكدًا أن استرجاع تلك الذكريات لا يعني رغبته في العودة إلى قيادتها مرة أخرى.

ومع تداول أجزاء من الحلقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بدأ عدد من المتابعين في تفسير بعض تصريحاته وربطها بعلاقاته السابقة، لتتحول المقاطع المتداولة إلى محور نقاش واسع.

ومع تصاعد التفاعل، اختار أحمد العوضي توضيح موقفه بنفسه، مؤكدًا أن حديثه خرج عن سياقه عند تداوله، وأن المعنى الذي قصده كان مختلفًا عن التفسيرات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.