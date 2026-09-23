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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بالرغم من مخاطرها الكثيرة.. الطريقة الأمثل للاستفادة من حقن التخسيس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

أصبحت أدوية وحقن التخسيس من أبرز التطورات الحديثة في مجال علاج السمنة، لما توفره من خيارات جديدة أمام المرضى الراغبين في إنقاص الوزن، إلا أن استخدامها دون ضوابط أو إشراف طبي قد يحول فوائدها إلى مخاطر صحية، خاصة مع الجرعات غير المحسوبة وفقدان الوزن بصورة سريعة.

وأكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن حقن وأدوية التخسيس تمثل طفرة كبيرة في علم الأدوية، مشيرًا إلى أن تاريخ الطب شهد العديد من الاكتشافات الدوائية التي أحدثت نقلة نوعية في علاج الأمراض وأسهمت في إنقاذ حياة أعداد كبيرة من المرضى.

باحثو

المضادات الحيوية والأنسولين.. اكتشافات غيّرت مسار الطب

وأوضح جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن المضادات الحيوية كانت من أبرز الاكتشافات التي أحدثت تحولًا كبيرًا في المجال الطبي، بعدما كانت بعض الأمراض تتسبب في وفاة أعداد كبيرة من الأشخاص قبل اكتشاف هذه الأدوية.

وأشار إلى أن اكتشاف الأنسولين أحدث بدوره طفرة هائلة في علاج مرضى السكري، موضحًا أن أطفالًا كانوا يتعرضون للوفاة بسبب مضاعفات المرض قبل التوصل إلى الأنسولين واستخدامه كعلاج.

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أدوية التخسيس مفيدة ولكن وفق ضوابط

وشدد شعبان على أن علاجات التخسيس يمكن أن تكون وسيلة مفيدة في التعامل مع زيادة الوزن والسمنة، إلا أن الاستفادة منها تتطلب الالتزام بالضوابط الطبية وعدم استخدامها بصورة عشوائية.

وأكد ضرورة أن تكون جرعات أدوية التخسيس محددة ومحسوبة وفقًا لحالة كل مريض، مع أهمية المتابعة المستمرة من جانب الطبيب المختص، لتقييم مدى الاستجابة للعلاج وتجنب أي آثار أو مضاعفات غير مرغوبة.

عمليات التخسيس أم الحقن الأفضل في إنقاص الوزن

تحذير من فقدان الوزن السريع

وحذر الدكتور جمال شعبان من فقدان الوزن بصورة سريعة أو غير محسوبة، موضحًا أن إنقاص الوزن لا ينبغي أن يعتمد فقط على انخفاض الرقم الذي يظهر على الميزان، وإنما يجب أن يصاحبه تقييم لمكونات الجسم المختلفة.

ولفت إلى أهمية متابعة نسبة الدهون، وخاصة الدهون الداخلية، إلى جانب كتلة العضلات خلال رحلة إنقاص الوزن، حتى لا يؤدي فقدان الوزن إلى التأثير سلبًا على الكتلة العضلية أو الصحة العامة.

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الهدف.. إنقاص الوزن مع الحفاظ على صحة الجسم

وأكد أن الهدف الأساسي من استخدام علاجات التخسيس يجب أن يتمثل في تحقيق فقدان صحي وآمن للوزن، مع الحفاظ على كتلة العضلات ومكونات الجسم الأساسية، وتجنب المضاعفات التي قد تنتج عن الاستخدام غير المنضبط أو تناول الجرعات دون إشراف طبي.

واختتم شعبان بالتأكيد على أن علاجات التخسيس تمثل تطورًا مهمًا في مجال الطب، ويمكن أن يكون لها تأثير إيجابي في حياة كثير من الأشخاص، بشرط استخدامها بصورة صحيحة، وبجرعات مناسبة، وتحت إشراف ومتابعة الطبيب المختص.

حقن التخسيس علاج السمنة السمنة معهد القلب

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