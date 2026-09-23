وزير النقل يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل واللوجستيات والربط البحري.. صور

التقى الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل، نظيره السعودي المهندس صالح الجاسر ، وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، وذلك على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر «إينو ترانس» ببرلين، والذي يعقد خلال الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر.

تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل واللوجستيات والربط البحري، بما يسهم في دعم حركة التجارة وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لكل من مصر والمملكة العربية السعودية، وبما يساهم في الاندماج في الممرات الدولية المختلفة.

وفي بداية اللقاء، قدم الفريق مهندس كامل الوزير التهنئة لنظيره السعودي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، ونقل تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي ، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، متمنيًا للمملكة دوام التقدم والازدهار ومواصلة مسيرة التنمية والرخاء.

وأكد وزير النقل على عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين الشقيقين، لافتًا إلى أنها تتجاوز كونها علاقات دبلوماسية أو اقتصادية، بل هي علاقات راسخة وعميقة في قلب التاريخ الطويل، أسسها قادة ملهمون، ورعتها أجيال متعاقبة من أبناء الشعبين ، واستندت دائمًا إلى وحدة الهدف والمصير.

وأضاف وزير النقل أن رؤية مصر التنموية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تفتحان آفاقًا رحبة لمزيد من التكامل القائم على شراكات استراتيجية في قطاع النقل واللوجستيات، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تمثل قاطرة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد وزير النقل السعودي على عمق العلاقات السعودية المصرية وأهمية تعزيز وتدعيم التعاون المشترك في كافة مجالات النقل، خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل والبنية التحتية في كل من مصر والسعودية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أهمية العمل المشترك لتعزيز التكامل بين مصر والسعودية في مجال الممرات الدولية، وأهمية تعزيز الربط بين الموانئ السعودية والمصرية، بما يدعم حركة التجارة بين البلدين ومنها إلى دول الخليج العربي.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية ممر التجارة العربي الجنوبي، والذي يربط أوروبا وكافة دول الخليج العربي عبر مصر، باستغلال خط الرورو المصري/الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا)، ومن خلال الممرات اللوجيستية الدولية المتكاملة حتى ميناء سفاجا، ومنه إلى ميناء نيوم (ضبا سابقًا) بالمملكة العربية السعودية عبر أساطيل الشركات المصرية الوطنية، ومن ثم إلى باقي دول الخليج.

كما أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل قامت بالتخطيط لإنشاء 8 ممرات لوجيستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية، أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط بواسطة شبكة من السكك الحديدية (ديزل/قطار كهربائي سريع)، أو شبكة الطرق الرئيسية، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية الواقعة على هذه المسارات، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وهي:

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات المتاحة لدى الجانبين، بما يسهم في زيادة حجم التعاون والمشروعات المشتركة، ويعزز المصالح المتبادلة للشعبين.

كما تم التأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس التنسيق الأعلى المصري – السعودي، باعتباره إطارًا مؤسسيًا مهمًا لتنسيق الجهود ودفع التعاون الثنائي إلى مستويات تلبي تطلعات البلدين.