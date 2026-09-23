شاهد.. اندلاع حريق في حافلة للاحتلال على طريق رام الله نابلس

نشرت صحف عدة ومنصات تواصل اجتماعي مقاطع فيديو لاندلاع حريق في حافلة للاحتلال على طريق رام الله نابلس، في الأراضي المحتلة.



لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بعد اشتعال النيران في حافلة إسرائيلية على الطريق رقم 60 (طريق رام الله - نابلس).

وقالت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن حريقاً إضافياً اندلع في طراط الكرمل في وقت لاحق من يوم الأربعاء بعد أن تعرضت بطارية دراجة كهربائية لارتفاع حراري مفاجئ.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية إعادة فتح الطريق السريع رقم 60 اليوم، الأربعاء، بعد أن تسبب حريق في حافلة في إغلاق الطريق في كلا الاتجاهين بين مفترق تابواح وريخيليم.

وقالت السلطات إن الشرطة الإسرائيلية ساعدت رجال الإطفاء في الموقع، وطلبت في البداية من السائقين تجنب المنطقة قبل إعادة فتح الطريق.

في أعقاب حريق الدراجة، أكدت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية مجدداً إرشادات السلامة الخاصة بها لشحن بطاريات الليثيوم، بما في ذلك تجنب الشحن الزائد والحرارة المفرطة واستخدام أجهزة الشحن التالفة أو غير المعتمدة.



خلال ذلك، واصلت جرافات الاحتلال هدم عدد من المنشآت في بلدة جبع شمال شرق القدس.