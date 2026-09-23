الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اقتحامات في الضفة.. وإجرام مستمر للمستوطنين

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، اقتحامات في الضفة الغربية، فيما تخلل ذلك اعتقال البعض.

اقتحمت قوات الاحتلال بلدات السيلة الحارثية غرب المدينة، فيما داهمت عددًا من المنازل فيها، وظهرت آثار التخريب والدمار عقب عمليات المداهمة في جنين.

كما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات في محيط قرية رمانة، بالتزامن مع جولات استفزازية للمستوطنين قرب منازل الفلسطينيين شرقي القرية، وكذلك في محيط قرية رابا جنوب شرق جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال السيلة الحارثية، واعتدت على عدد من المنازل خلال عمليات التفتيش والمداهمة.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وبلدة عقابا، وداهمت عددًا من المنازل، واعتقلت الشاب "محمد أبو محسن" عقب مداهمة منزله في طوباس، والشاب "قتيبة عماد أبو عرة" عقب مداهمة منزله في عقابا.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرى قريوت وعصيرة القبلية وعورتا، ومدينة نابلس من جهة حاجز بيت فوريك، فيما داهمت بناية سكنية في محيط مخيم عسكر القديم، واعتقلت الشاب "بشار العتيلي" عقب مداهمة منزله.

وشهدت قرية قريوت إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز والإنارة، إضافة إلى مداهمة عدد من المنازل، فيما اقتحمت قوات الاحتلال شارع فطاير في مدينة نابلس وداهمت أحد المنازل.

نفذ مستوطنون جولات استفزازية في خربة "قواويس" بمسافر يطا، ضمن اعتداءات متواصلة على التجمعات الفلسطينية في المنطقة في الخليل.

كما حول الاحتلال من خلال جرافاته أبنية في خربة جنبا بمسافر يطا جنوب الخليل إلى ركام، فيما قامت جرافات الاحتلال بهدم عددا من المنشآت في بلدة جبع شمال شرق القدس المحتلة.