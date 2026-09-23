بلجيكا ورواندا تتفقان على اعادة العلاقات الدبلوماسية

أعلنت بلجيكا ورواندا اليوم (الأربعاء) ، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد قطيعة استمرت نحو عام.

وأعلن وزيرا خارجية البلدين، في بيان مشترك، الاتفاق على استعادة العلاقات الدبلوماسية، مؤكدين أن كيجالي وبروكسل ستعملان على إعادة فتح سفارتيهما في المستقبل القريب.

وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن بلجيكا ورواندا استأنفتا العلاقات الدبلوماسية والتي قطعتها كيجالي في مارس 2025 .

ونقل راديو /أر تى بى أف/ البلجيكى عن بريفو قوله على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك : " هذا تتويج لعملية مناقشات صريحة مع نظيري الوزير أوليفييه ندوهونجيريه ونتيجة لجهد مشترك قائم على الاحترام".

وأضاف : " اتفقنا على أهمية الحوار المنهجي، بما في ذلك حول نقاط الخلاف المتبقية، مثل النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ".

وجاء استئناف العلاقات بعد توتر دبلوماسي حاد بين البلدين، إذ أعلنت رواندا قطع علاقاتها مع بلجيكا في 17 مارس 2025، على خلفية خلافات مرتبطة بموقف بروكسل من التطورات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتتهم كيجالي بلجيكا باتخاذ مواقف منحازة ضدها بشأن النزاع في شرق الكونغو، بينما كانت بروكسل انتقدت سياسات رواندا تجاه الأزمة، ودعت إلى احترام سيادة ووحدة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية.