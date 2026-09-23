سر عجينة البيتزا الهشة والمقرمشة في المنزل .. طريقة التحضير بالدقيق العادي

تظل عجينة البيتزا واحدة من أهم أسرار نجاح البيتزا المنزلية، خاصة عند الرغبة في الحصول على قوام طري وخفيف من الداخل، مع أطراف ذهبية ومقرمشة تشبه تلك التي تقدمها المطاعم.

والمفاجأة أن تحضير عجينة ناجحة لا يحتاج إلى استخدام أنواع خاصة أو مرتفعة الثمن من الدقيق، إذ يمكن الاعتماد على الدقيق متعدد الاستخدامات، بشرط اتباع خطوات إعداد العجين وتخميره بشكل صحيح.

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل وفقًا لموقع «Good Housekeeping»، بداية من خلط المكونات وحتى خبز البيتزا والحصول على أطراف مقرمشة.

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

مكونات عجينة البيتزا:

456 جرامًا، أي نحو 3 و3/4 كوب، من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقتان صغيرتان من السكر المحبب.

ملعقتان صغيرتان من ملح الكوشير.

ملعقة صغيرة وربع من الخميرة الجافة النشطة.

321 جرامًا من الماء الدافئ، بما يعادل كوبًا واحدًا و6 ملاعق ونصف كبيرة.

ملعقة ونصف كبيرة بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وتقسم الكمية بين مراحل تحضير العجين، مع كمية إضافية لدهن الأوعية.

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

طريقة عمل عجينة البيتزا:

ـ لخلط المكونات: ابدئي بوضع الدقيق والسكر والملح والخميرة الجافة في وعاء كبير، ثم قلبي المكونات جيدًا حتى تتوزع بالتساوي.

ـ أضيفي الماء الدافئ وملعقة ونصف من زيت الزيتون، وقلبي المكونات باستخدام ملعقة خشبية حتى تتكون عجينة متماسكة.

ـ اتركي العجينة لمدة 10 دقائق حتى ترتاح، ثم اعجنيها بيديك عدة مرات إلى أن تتشكل كرة متماسكة.

ـ غطي الوعاء بمنشفة نظيفة أو غلاف بلاستيكي، واتركي العجينة ترتاح لمدة 5 دقائق.

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

سر تماسك عجينة البيتزا ومرونتها

بعد انتهاء فترة الراحة، ارفعي العجينة بيديك واطويها على نفسها 4 مرات في عكس اتجاه عقارب الساعة.

غطي الوعاء مرة أخرى واتركي العجينة ترتاح لمدة 5 دقائق، ثم كرري عملية الطي 3 مرات، مع الالتزام بفترة الراحة نفسها بين كل مرة وأخرى.

وتساعد هذه الخطوة على جعل العجينة أكثر تماسكًا ومرونة، وهو ما يسهل تشكيلها لاحقًا.

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

تخمير عجينة البيتزا في الثلاجة

انقلي العجينة إلى وعاء كبير آخر، ثم أضيفي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون المتبقية إلى سطحها، وافركي العجينة بالزيت حتى يغطي سطحها بالكامل.

أغلقي الوعاء بإحكام باستخدام الغلاف البلاستيكي، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة يوم واحد على الأقل.

ويمكن الاحتفاظ بالعجينة في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام قبل استخدامها.

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

تجهيز العجينة قبل خبز البيتزا

عند الاستعداد لتحضير البيتزا، أخرجي العجينة من الثلاجة وقسميها إلى جزأين متساويين.

شكلي كل جزء على هيئة كرة، ثم ضعي كل كرة في وعاء مدهون بالقليل من الزيت.

غطي الوعاءين واتركي كرات العجين في درجة حرارة الغرفة لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين، حتى تصبح جاهزة للتشكيل والخبز.

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

طريقة تشكيل البيتزا وخبزها

قبل البدء في الخَبز، ضعي صينية البيتزا الفولاذية أو الحجرية داخل الفرن، ثم سخني الفرن على درجة حرارة 550 درجة فهرنهايت لمدة ساعة كاملة.

وفي حال كان الفرن المنزلي لا يصل إلى هذه الدرجة، يمكن ضبطه على أعلى درجة حرارة متاحة.

ضعي إحدى كرات العجين على سطح مرشوش بكمية قليلة من الدقيق، ثم افرديها وشكليها برفق حتى تصبح دائرية أو بيضاوية، بقطر يتراوح بين 30 و35 سنتيمترًا.

بعد ذلك، انقلي العجينة إلى مجرفة البيتزا المرشوشة بدقيق الذرة، ويمكن استخدام ظهر صينية الخَبز كبديل في حال عدم توفر مجرفة البيتزا.

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

مكونات وجه البيتزا

وزعي نحو نصف كوب من صلصة البيتزا على سطح العجينة، ثم أضيفي 85 جرامًا من جبنة الموزاريلا كاملة الدسم قليلة الرطوبة بعد بشرها بشكل خشن.

يمكن بعد ذلك إضافة المكونات المفضلة حسب الرغبة، مثل الخضروات أو اللحوم أو غيرها من الإضافات المناسبة للبيتزا.

ضعي البيتزا في الفرن الساخن، واتركيها لمدة تتراوح بين 9 و11 دقيقة، أو حتى يتحول لون العجينة إلى الذهبي وتصبح الحواف مقرمشة.

وبهذه الخطوات يمكن الحصول على بيتزا منزلية بعجينة خفيفة وطرية من الداخل ومقرمشة من الأطراف، باستخدام الدقيق متعدد الاستخدامات ومكونات متوفرة في المنزل.