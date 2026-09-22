زوجة سامي عبد الحليم توجه رسالة مؤثرة: «أنت الشافي ولا شافي سواك»

طالبت منى أبو سديرة زوجة الفنان سامي عبد الحليم، جمهورها ومتابعيه بالدعاء له، بعد تعرضه لوعكة صحية ومعاناته من الألم والمرض.

وكتبت زوجة سامي عبد الحليم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يا رب، أنت الشافي ولا شافي سواك، اشفي عبدك الضعيف سامي، وارفع عنه الألم والمرض».

واختتمت زوجة الفنان رسالتها بالدعاء له، متمنية أن يمن الله عليه بالشفاء ورفع الألم عنه.

وكانت قد كشفت منى أبو سديرة زوجة الفنان سامي عبد الحليم عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية خلال الساعات الماضية ،مؤكدة أنه خرج من غرفة العمليات وبدأ في استعادة وعيه.

وقالت زوجة الفنان في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»: "الحمد لله هو خرج من العمليات، ولكنه لسة مفقش" ، مؤكدة على استقرار حالته الصحية بعد خروجه من غرفة العمليات.