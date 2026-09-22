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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الأزمة مع إيران ستنتهي قبل الانتخابات النصفية الأمريكية أو بعدها

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأزمة مع إيران ستنتهي في مرحلة ما قبل الانتخابات النصفية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل أو بعدها، مجددًا حديثه عن إمكانية التوصل إلى تسوية تنهي الحرب الدائرة بين واشنطن وطهران.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تناول في كلمته تطورات المواجهة مع إيران والمساعي الرامية إلى إنهاء الصراع.

وكان ترامب قد توقع في تصريحات سابقة أن تنتهي الحرب مع إيران «مباشرة بعد» الانتخابات النصفية الأمريكية، لكنه قال في تصريحات أحدث إن التوصل إلى اتفاق قد يتم عقب الانتخابات. وأوضح أنه يعتقد بإمكانية إبرام صفقة مع طهران، رغم استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن عدد من الملفات، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني.

وقال ترامب، بحسب ما نقلته تقارير عن تصريحاته، إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيحدث بعد الانتخابات، مشيرًا إلى أن طهران تترقب نتائج الانتخابات النصفية قبل اتخاذ خطوات بشأن المفاوضات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع وجود الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير خارجيته عباس عراقجي في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي المقابل، طرح الجانب الإيراني مبادرة مرتبطة بمضيق هرمز، إذ أفاد مسؤول إيراني بأن طهران مستعدة لإعادة فتح المضيق أمام حركة الشحن خلال سبعة أيام، إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات لتخفيف الضغط العسكري ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وفق ما نقلته تقارير حديثة.

ويأتي ملف مضيق هرمز في صدارة التداعيات الاقتصادية للحرب، نظرًا لأهميته في حركة تجارة الطاقة العالمية، فيما شهدت أسعار النفط ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة بفعل المخاوف المرتبطة باستمرار الصراع وتعطل حركة الملاحة.

وكان ترامب قد ربط في تصريحات سابقة انتهاء الحرب بتراجع أسعار النفط، متوقعًا هبوطها بعد انتهاء القتال، بينما تواصل الأسواق مراقبة أي مؤشرات على انفراجة دبلوماسية يمكن أن تخفف التوترات وتعيد حركة الطاقة والملاحة إلى مستويات أكثر استقرارًا.
 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران الانتخابات النصفية الأمريكية الحرب الدائرة واشنطن وطهران

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