باللحمة المفرومة.. طريقة عمل اللانشون في المنزل

يعد اللانشون البيتي من الأطعمة الأساسية في موسم المدارس خاصة أنه غني بالبروتين وسهل الاستخدام.

نعرض لكم طريقة عمل اللانشون البيتي من خلال خطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

● ¾ كيلو لحم مفروم

● ملعقة صغيرة بودرة ثوم

● ملعقة صغيرة بودرة بصل

● ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

● بيضة

● ملعقة صغيرة مستردة

● ½ كوب بقسماط مطحون

● ملح وفلفل أسود

● كوب فلفل ألوان مقطع مكعبات صغيرة

للتقديم:

● خبز توست أسمر

● خيار

● طماطم شيري

● جبنة شيدر شرائح

طريقة عمل اللانشون باللحمة

اخلطي اللحم المفروم مع بودرة الثوم وبودرة البصل والبابريكا في الكبة

وضيفي عليهم البيض والمسطردة والبقسماط والملح والفلفل والفلفل الألوان.

لفي الخليط على شكل أسطواني في نايلون ثم في ورق فويل وضعيه في ماء مغلي لمدة ساعة.

اتركي اللانشون حتى يبرد ثم يحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام