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خلال أيام .. صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

خلال أيام .. صرف مرتبات شهر سبتمبر2026
خلال أيام .. صرف مرتبات شهر سبتمبر2026
رشا عوني

تبدأ وزارة المالية خلال الأيام القليلة المقبلة، صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026، والتي يترقبها الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة خاصة مع بداية الدراسة منذ أيام ، وقد أعلنت المالية الجدول الزمني لصرف مرتبات سبتمبر و اماكن صرفها . 


موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2026 على مدار عدة أيام، بحيث يبدأ الصرف يوم الخميس 24 سبتمبر، ثم يستأنف على مدار أربعة أيام متصلة اعتبارًا من الأحد 27 سبتمبر وحتى الأربعاء 30 سبتمبر.

وبذلك تكون مواعيد الصرف وفق الجدول الوارد كالتالي:

  • الخميس 24 سبتمبر 2026: بداية صرف المرتبات.
  • الجمعة 25 سبتمبر: عطلة أسبوعية.
  • السبت 26 سبتمبر: عطلة أسبوعية.
  • الأحد 27 سبتمبر: استكمال صرف المرتبات.
  • الاثنين 28 سبتمبر: استكمال الصرف.
  • الثلاثاء 29 سبتمبر: استكمال الصرف.
  • الأربعاء 30 سبتمبر: استكمال الصرف.

تفاصيل صرف مرتبات سبتمبر2026 والجدول الرسمي

ووفق الجدول المعلن، يبدأ صرف مرتبات الخميس 24 سبتمبر للعاملين في عدد من الجهات والوزارات، من بينها مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، ووزارات التموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مديريات الطرق والنقل.

ويستمر صرف المرتبات يوم الأحد 27 سبتمبر للعاملين في عدد من الجهات، من بينها وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، ووزارة المالية، فضلًا عن عدد من الجهات والهيئات القضائية والحكومية.

وتُستكمل عملية صرف مرتبات سبتمبر 2026 خلال أيام 28 و29 و30 سبتمبر، وذلك للعاملين الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم في المواعيد المحددة لهم ضمن الجدول.

أماكن صرف مرتبات سبتمبر 2026


تتوافر عدة أماكن رئيسية لصرف مرتبات سبتمبر 2026، تشمل:

- البنوك المصرية: مثل البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة.

- مكاتب البريد: المنتشرة في جميع المحافظات.

- ماكينات الصراف الآلي ATM: باستخدام بطاقات المرتبات الحكومية.

- شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة: التي توفر خدمة السحب النقدي.

زيادة المرتبات2026

تم تطبيق زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور في مصر اعتباراً من شهر يوليو 2026 ليصل الحد الأدنى إلى 8 آلاف جنيه شهرياً.

بدأ تطبيق زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور 2026 من يوليو الماضي، حيث أصبح الحد الأدنى للأجور 8 آلاف جنيه، وتم تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه شهرياً اعتباراً من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027. 

 مرتبات سبتمبر بعد الزيادة

  • الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و900 جنيه.
  • الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12 ألفًا و900 جنيه.
  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11 ألفًا و400 جنيه.
  • الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10 آلاف و800 جنيه.
  • الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9 آلاف و500 جنيه.
  • الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.
  • الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9 آلاف و300 جنيه.
  • الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.
  • الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 8 آلاف و100 جنيه. 
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