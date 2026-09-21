قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد الاختبارات للمتقدمين لشغل 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر
هيئة الدواء تبحث التوسع في المعارض الدولية لزيادة صادرات الدواء المصري
خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار
الزراعة: "إفوة" نموذج للقرية المنتجة.. ونعمل على أن ينتج كل بيت احتياجاته ويبيع الفائض
استهداف سفينة أثناء عبورها مضيق هرمز
حمل الأمانة وأنقذ مصر من مخطط الفوضى.. 5 سنوات على رحيل المشير طنطاوي| صور
القوات الحكومية اليمنية تسقط مسيرة حوثية في جبهة الكدحة غربي تعز
النيابة الإدارية تنعى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق: قدم إسهامات جليلة في محراب العدالة
وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين
محافظ بورسعيد يوجه بمنع السيارات والدراجات داخل ممشى الكورنيش السياحي
تشييع جثمان المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة السابق بمسقط رأسه بطوخ
شوبير ينتقد فيديو تقديم بيزيرا بعد جدل قميص الزمالك: أتمنى ميكنش مقصود ومعجبنيش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفاصيل جديدة في قضية الطفل ياسين.. نيابة دمنهور تستكمل التحقيقات في بلاغ المدرسة

الطفل ياسين
الطفل ياسين
ساندي رضا

تستكمل النيابة العامة التحقيقات في البلاغ المقدم من دفاع أسرة الطفل ياسين، على خلفية اتهامات بالإهمال والتزوير طالت مديرة المدرسة وعددًا من المدرسات، وذلك بعد صدور حكم نهائي بات في القضية الجنائية الأصلية المتعلقة بالطفل.

وقال الدكتور أيمن عطية، محامي أسرة الطفل ياسين، إن فريق الدفاع رأى بعد انتهاء القضية الأصلية وصدور الحكم النهائي بحق المتهم، أن هناك أشخاصًا آخرين كان لهم، أدوار أو مسؤوليات تستوجب التحقيق، وعلى رأسهم مديرة المدرسة وبعض العاملين بها.

بلاغ إلى النائب العام 

وأوضح المحامي أن الدفاع تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد مديرة المدرسة وبعض المدرسات، مستندًا إلى نصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، مشيرًا إلى أن البلاغ يتناول ما وصفه الدفاع بـ"الإهمال الجسيم والتزوير"، وأن النيابة العامة أحالت البلاغ إلى نيابة دمنهور لمباشرة التحقيقات.

وأضاف أن التحقيقات الجديدة تستهدف بحث ما إذا كان هناك إهمال أو تقصير ساهم في وقوع الجريمة، مؤكدًا أن الدفاع يستند إلى ما ورد بأوراق القضية السابقة، إلى جانب ما يقدمه من مستندات وطلبات خلال التحقيقات الحالية.

وأشار محامي الأسرة إلى أن مديرة المدرسة كانت قد أدلت بأقوال خلال التحقيقات السابقة، قال الدفاع إنها تضمنت نفي وجود الطفل ياسين بالمدرسة أو انتظامه بها، وهو ما يرى الدفاع أنه يستوجب إعادة فحص تلك الأقوال في ضوء ما انتهت إليه القضية الأصلية.

محامي أسرة ياسين عن استمرار دعوى التعويض

وأكد أن جلسات التحقيق الحالية ما زالت في بدايتها، وأن الدفاع سيقدم مستنداته وطلباته، بينما تظل للنيابة العامة سلطة استدعاء مديرة المدرسة والمدرسات وسماع أقوالهن واتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

وعن إمكانية وجود متهمين جدد، أوضح المحامي أن الأشخاص الذين شملهم البلاغ حاليًا هم "مشكو في حقهم"، وليس من الدقيق وصفهم بالمتهمين قبل انتهاء التحقيقات وصدور قرار من النيابة بشأنهم.

كما كشف محامي أسرة ياسين عن استمرار دعوى التعويض التي أقامها الدفاع بقيمة 100 مليون جنيه، موضحًا أن الدعوى ما زالت متداولة أمام المحكمة، وأن الإجراءات الخاصة بالإعلانات انتهت، ومن المنتظر أن تشهد جلسة أو جلستين قبل صدور الحكم.

وعن حالة الطفل ياسين، قال المحامي إن الطفل بخير، لكنه سيظل متأثرًا بما تعرض له لفترة من الزمن، مشيدًا بجهود والديه والمحيطين به في محاولة التخفيف عنه ودعمه.

وشدد دفاع الأسرة على أنه مستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن هدفه هو استكمال التحقيق في جميع جوانب القضية ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون، وعدم الاكتفاء بما انتهت إليه القضية الجنائية الأصلية.

البحيرة محافظة البحيرة الطفل ياسين مدرسة خاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

شقق الإيجار

10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

أرشيفية

تحالف جديد يشعل إثيوبيا.. 7 جماعات مسلحة تتحد ضد حكومة آبي أحمد

الزوجين

ماقدرتش تستحمل فراقه.. وفاة سيدة بعد 15 يوما من رحيل زوجها في الفيوم

ترشيحاتنا

هشام ماجد

هشام ماجد يبدأ تصوير مسلسل 17 متر الشهر المقبل

بلقيس

طالبتها بتغير إطلالتها.. بلقيس لمتابعة: أنا زي القمر

عارفة عبد الرسول

عارفة عبد الرسول تنضم لـ "حليمة جبران"

بالصور

حمل الأمانة وأنقذ مصر من مخطط الفوضى.. 5 سنوات على رحيل المشير طنطاوي| صور

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الأسباب

احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب
احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب
احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب

في عيد ميلادها.. دنيا سامي تجمع بين الأناقة والجرأة

فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة

روجينا تخطف الأنظار بفستان جريئ

روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد